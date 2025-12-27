F1 - Séparation avec Verstappen : Coup de tonnerre chez Red Bull !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une petite bombe qui frappe le paddock de Formule 1. En effet, une rumeur prend de l'épaisseur chez Red Bull à savoir le possible départ de Gianpiero Lambiase vers Aston Martin. Ce serait un gros coup dur pour Max Verstappen qui perdrait alors son fidèle ingénieur de course.

Est-ce qu'un nouveau coup de tonnerre se préparerait chez Red Bull ? Après les départs d'Adrian Newey, Christian Horner et plus récemment Helmut Marko, l'écurie autrichienne pourrait une nouvelle fois perdre une figue historique à savoir Gianpiero Lambiase qui n'est autre que l'ingénieur de course de Max Verstappen depuis son arrivée chez Red Bull en 2016.

Gianpiero Lambiase vers Aston Martin ? En effet, selon les informations de The Race, Gianpiero Lambiase sera farouchement convoité par Aston Martin. Des discussions auraient même déjà débuté et l'Italien pourrait même obtenir un rôle majeur au sein de l'écurie qui appartient à Lawrence Stroll. Adrian Newey, qui sera le Team Principal de l'équipe britannique la saison prochaine, a d'ores-et-déjà annoncé qu'il souhaitait s'entourer d'autres dirigeants afin de poursuivre en parallèle ses travaux d'ingénieurs sur le design de la monoplace. Et alors qu'il ne peut pas cumuler toutes les fonctions, Adrian Newey verrait d'un très bon œil l'arrivée d'un homme expérimenté et qu'il connaît très bien pour l'avoir côtoyé chez Red Bull. Gianpiero Lambiase pourrait donc avoir un rôle majeur et des responsabilités très importantes chez Aston Martin.