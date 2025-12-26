Verstappen : Clash en F1, il annonce un coup historique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quadruple champion du montre en titre, Max Verstappen a une nouvelle fois montré ses talents de pilote cette année. Passé tout proche d'une cinquième couronne, le Néerlandais s'est battu avec les moyens du bord chez Red Bull. A côté de ça, son coéquipier n'existe quasiment pas puisque tout est fait pour qu'il réussisse. C'est Sergio Pérez, l'un de ses anciens partenaires, qui se confie sur la tâche de piloter aux côtés de Verstappen.

Coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull de 2021 à 2024, Sergio Pérez sait à quel point il est difficile d'occuper cette place. En effet, le Mexicain a connu tout de même un bon succès mais ce n'est rien en comparaison avec Max Verstappen, pour qui tout est construit. D'ailleurs Pérez pense que Red Bull parviendra de faire du Néerlandais le pilote le plus décoré de l'histoire.

Red Bull au service de Max Verstappen Dominateur ces dernières années, Max Verstappen a pu enchaîner les victoires et s'est constitué un palmarès impressionnant. Il a derrière lui toute une équipe mobilisée pour son succès, ce qui ne laisse pas vraiment la place pour un deuxième pilote. « Je savais depuis le premier jour qu'il faudrait être intelligent. Je savais quel rôle j'avais, je savais que ce projet avait été développé pour Verstappen. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à les rendre un peu nerveux, mais je savais qu'il y avait de nombreux intérêts en jeu et que je ne pouvais pas aller contre le système. Ce qui s'est passé chez Red Bull, en fin de compte, je savais que c'était ce qui pouvait m'arriver de mieux. Parce qu'être chez Red Bull, dans les conditions qui étaient les miennes, était extrêmement exigeant. Et tout pilote qui est arrivé ou arrivera continuera à faire face aux mêmes problèmes, parce que c'est une voiture très complexe à piloter, avec laquelle il faut constamment s'adapter au style de Verstappen » confie Sergio Pérez d'après des propos rapportés par Motorsport.