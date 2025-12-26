F1 - Pierre Gasly : Son histoire d'amour est terminée...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Amis d'enfance, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont connu une belle histoire... jusqu'au moment où ils se sont retrouvés coéquipiers chez Alpine. A ce moment-là tout a explosé jusqu'à la séparation avec le départ d'Ocon chez Haas. Une situation sur laquelle est revenu Gasly.

L'histoire était pourtant magnifique. Pierre Gasly et Esteban Ocon, amis d'enfance et tous les deux originaires de la Normandie, se retrouvaient coéquipiers en Formule 1 chez Alpine. Mais la relation entre les deux hommes est rapidement devenue très conflictuelles, au point qu'Esteban Ocon soit parti chez Haas. Pierre Gasly confirme ainsi que la belle histoire entre les deux hommes a donc pris fin brutalement.

Pierre Gasly et sa relation particulière avec Esteban Ocon « On pourrait faire un documentaire entier là-dessus. On passait nos mercredis et nos week-ends ensemble quasiment chaque semaine, lui venant chez moi, moi allant chez lui. On avait un lien très fort. Malheureusement, il y a eu un tournant lors d’une des courses ; après ça, tout s’est effondré de manière assez dramatique, et c’est difficile à expliquer », a-t-il confié au site officiel de la Formule 1, avant de poursuivre.