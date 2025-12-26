Michael Schumacher : L'annonce inattendue de sa famille !

Interrogé sur la carrière de son frère, Ralf Schumacher estime qu'un pilote pourrait rivaliser avec le septuple champion du monde. Et ce n'est pas Lewis Hamilton, pourtant l'égal de Michael Schumacher au nombre de titres.
La question du GOAT anime les débats dans de nombreux sports. Et la Formule 1 n'y échappe pas. Seuls septuples champions du monde, Michael Schumacher et Lewis Hamilton sont régulièrement cités dans ce débat, bien que le Britannique possède plus de victoires et de poles positions que le Baron Rouge. Toutefois, Ralf Schumacher surprend tout le monde en citant un autre pilote que Lewis Hamilton en compagnie de son frère.
Pour Ralf Schumacher, Verstappen est le seul à rivaliser avec son frère
« Mon frère et Max Verstappen, ça serait très intéressant, ils s’entendraient bien parce qu’ils sont tous les deux d’un très haut niveau et en même temps très intelligents. Je pense que ce serait une lutte très saine. Mais en termes de talent pur, ce sont les deux meilleurs pilotes que j’ai vus en Formule 1 », confie-t-il dans le podcast Backstage Boxengasse.
Bien qu'il cite Max Verstappen, Ralf Schumacher pense évidemment que Michael Schumacher reste la référence absolue. Et il explique ce qui fait la différence avec les autres pilotes : « La capacité à livrer des performances sous pression, à être toujours plus rapide que son coéquipier, et à vraiment tirer le meilleur de la voiture et de l’équipe, voilà ce qui distingue les deux pilotes ».