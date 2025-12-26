Michael Schumacher : L'annonce inattendue de sa famille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur la carrière de son frère, Ralf Schumacher estime qu'un pilote pourrait rivaliser avec le septuple champion du monde. Et ce n'est pas Lewis Hamilton, pourtant l'égal de Michael Schumacher au nombre de titres.

La question du GOAT anime les débats dans de nombreux sports. Et la Formule 1 n'y échappe pas. Seuls septuples champions du monde, Michael Schumacher et Lewis Hamilton sont régulièrement cités dans ce débat, bien que le Britannique possède plus de victoires et de poles positions que le Baron Rouge. Toutefois, Ralf Schumacher surprend tout le monde en citant un autre pilote que Lewis Hamilton en compagnie de son frère.

Pour Ralf Schumacher, Verstappen est le seul à rivaliser avec son frère « Mon frère et Max Verstappen, ça serait très intéressant, ils s’entendraient bien parce qu’ils sont tous les deux d’un très haut niveau et en même temps très intelligents. Je pense que ce serait une lutte très saine. Mais en termes de talent pur, ce sont les deux meilleurs pilotes que j’ai vus en Formule 1 », confie-t-il dans le podcast Backstage Boxengasse.