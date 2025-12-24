F1 - Hamilton : La catastrophe qui touche Verstappen...

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton avait sans doute rêvé d’une première saison plus mémorable chez Ferrari. L’année 2025 a surtout été un long calvaire pour le Britannique, qui n’a jamais su s’adapter à sa nouvelle monoplace. Le septuple champion du monde a terminé à la 6e place du classement général de la F1. Et Max Verstappen a avoué avoir été touché par les difficultés de son ancien rival.

«Je n’aime pas voir ça» « Bon, pour être clair et direct ! Ça n’a évidemment pas été une belle saison pour lui chez Ferrari. On le remarque dans tout, y compris à la radio embarquée. Je dois vous dire que ça fait vraiment mal de le voir comme ça. Pour moi aussi, honnêtement. Je n’aime pas voir ça » a ainsi expliqué le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.