F1 - Lewis Hamilton : La rupture est annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après plus de dix ans chez Mercedes, Lewis Hamilton a décidé de rejoindre Ferrari. Le septuple champion du monde n'a toutefois pas connu le succès espéré pour sa première saison en Rouge. Frédéric Vasseur reconnaît qu'il a sous-estimé la difficulté de ce changement pour Lewis Hamilton et annonce qu'il pourrait se séparer de Riccardo Adami, l'ingénieur de course du Britannique.

La première saison de Lewis Hamilton chez Ferrari n'aura pas été de tout repos. Mais surtout, elle aura été loin des attentes suscitées par ce qui est présenté comme le transfert du siècle. Et pour cause le septuple champion du monde a déçu et n'a jamais semblé s'être intégré au sein de la Scuderia. Le symbole des difficultés de Lewis Hamilton réside d'ailleurs dans sa relation avec son ingénieur de course Riccardo Adami. Après plus de 10 ans d'une relation couronnée de succès avec Peter Bonnington chez Mercedes, le pilote britannique était beaucoup moins en phase avec l'ingénieur italien. A tel point que Frédéric Vasseur ouvre déjà la porte à un changement.

Ferrari prêt à se séparer de l'ingénieur d'Hamilton ? « Nous aborderons la saison 2026 dans de meilleures conditions. Lewis connaît désormais l’équipe, et nous le connaissons bien mieux que l’an dernier. Il maîtrise tous les logiciels et tous les outils. Nous ferons un meilleur travail », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.