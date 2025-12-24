F1 - Lewis Hamilton : La rupture est annoncée !

Après plus de dix ans chez Mercedes, Lewis Hamilton a décidé de rejoindre Ferrari. Le septuple champion du monde n'a toutefois pas connu le succès espéré pour sa première saison en Rouge. Frédéric Vasseur reconnaît qu'il a sous-estimé la difficulté de ce changement pour Lewis Hamilton et annonce qu'il pourrait se séparer de Riccardo Adami, l'ingénieur de course du Britannique.
La première saison de Lewis Hamilton chez Ferrari n'aura pas été de tout repos. Mais surtout, elle aura été loin des attentes suscitées par ce qui est présenté comme le transfert du siècle. Et pour cause le septuple champion du monde a déçu et n'a jamais semblé s'être intégré au sein de la Scuderia. Le symbole des difficultés de Lewis Hamilton réside d'ailleurs dans sa relation avec son ingénieur de course Riccardo Adami. Après plus de 10 ans d'une relation couronnée de succès avec Peter Bonnington chez Mercedes, le pilote britannique était beaucoup moins en phase avec l'ingénieur italien. A tel point que Frédéric Vasseur ouvre déjà la porte à un changement.
Ferrari prêt à se séparer de l'ingénieur d'Hamilton ?
« Nous aborderons la saison 2026 dans de meilleures conditions. Lewis connaît désormais l’équipe, et nous le connaissons bien mieux que l’an dernier. Il maîtrise tous les logiciels et tous les outils. Nous ferons un meilleur travail », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.
«Nous évaluons toutes les possibilités»
« Nous devons améliorer notre collaboration avec Lewis. Il doit apprendre à tirer le meilleur parti de la voiture. Parallèlement, nous devons mieux comprendre ses besoins », ajoute Frédéric Vasseur qui reonnaît ensuite qu'un départ de Riccardo Adami n'est pas à exclure : « Nous évaluons toutes les possibilités. Chaque détail compte. C’est maintenant à Ferrari de l’aider à renouer avec la victoire. Encore une fois, nous devons comprendre ce que Lewis souhaite et ce dont il a besoin ».