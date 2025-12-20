F1 : Changement radical, révolution pour Lewis Hamilton !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2025, Lewis Hamilton a certainement vécu la saison la plus compliquée de sa carrière. Entre mauvais résultats, perte de confiance, et mauvaise adaptation chez Ferrari, le septuple champion du monde a nagé en plein cauchemar. En attendant 2026, Frédéric Vasseur promet de tenter de mettre le champion britannique dans les meilleures conditions.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton a vécu une première année cauchemardesque chez Ferrari. N’ayant remporté aucune course et n’ayant jamais réussi à terminer sur le podium, le Britannique va devoir se relever en 2026. Récemment, Hamilton a confié qu’il n’hésiterait pas à revoir certains éléments de son propre staff afin d’évoluer.

Hamilton prêt à tout changer ? « Je vais aussi regarder en interne, avec mon équipe personnelle, en dehors de la piste, pour voir comment améliorer l’efficacité, notamment sur la gestion du temps, les déplacements et tous ces éléments », confiait ainsi Hamilton. De là à imaginer un nouvel ingénieur de course pour le Britannique ? Frédéric Vasseur n’exclut pas cette option.