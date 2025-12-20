F1 - Lewis Hamilton : Ferrari abandonne, c’est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison très compliquée, Frédéric Vasseur a été invité à dresser le bilan de l’année de Ferrari. Et le Team Principal de la Scuderia confirme avoir rapidement abandonné le développement de la monoplace de 2025 afin de mettre toutes ses forces sur 2026.

Cette saison, Ferrari a de nouveau déçu ses supporters. Largué dans la course au titre face à McLaren et Max Verstappen, la Scuderia a rapidement décidé d'abandonner le développement de sa monoplace de 2025 afin de jeter ses forces sur la saison prochaine avec le changement majeur de réglementation. Frédéric Vasseur confirme cette tendance et révèle que cela n'a pas été simple de l'annoncer à Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

Ferrari a rapidement abandonné 2025 « Quand on commence, les nouvelles pièces sont des grosses pièces qui prennent, elles aussi, du temps à fabriquer. Donc, en début d'année, on lançait un chantier 2026 et puis on avait le temps de voir la voiture 2025. Ce n'est que lorsqu'on commence à avoir une vision plus fine de la nouvelle voiture qu'on peut choisir de passer tout son temps sur elle et d'oublier la saison en cours », lance-t-il dans une interview accordée à L’ÉQUIPE, avant de poursuivre.