F1 : Luis Enrique viré du PSG, l'annonce improbable de Ferrari !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Luis Enrique est aujourd'hui encore l'entraîneur du PSG, l'Espagnol ne serait pas passé loin de la catastrophe la saison dernière. En effet, alors que le club de la capitale était en grande difficulté en Ligue des Champions, ça aurait pu être fatal à son technicien. Un scénario qui fait dire à Frédéric Vasseur, boss de Ferrari, que sa situation ne peut pas forcément être comparée à celle d'un entraîneur de football.

Patron de Ferrari, Frédéric Vasseur est un grand fan de football et du PSG. C'est ainsi qu'à l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe, le Français a fait un parallèle entre sa situation au sein de la Scuderia, où il a vivement été remis en question au cours des derniers mois, et celle d'un entraîneur de football. Vasseur a alors pris notamment l'exemple de Luis Enrique, évoquant le fait qu'il n'était pas loin du licenciement au PSG.

« Un entraîneur de foot, il peut avoir de l'impact rapidement sur son équipe, mais... » « Le poste de boss d'une écurie de F1 ressemble à celui de coach d'une équipe de foot ? Je ne crois pas. C'est beaucoup plus dur pour eux. Et je sais de quoi je parle. Je suis depuis enfant grand fan du PSG. (...) Un entraîneur de foot, il peut avoir de l'impact rapidement sur son équipe, mais il dépend aussi d'un penalty raté », a d'abord lâché Frédéric Vasseur au quotidien sportif.