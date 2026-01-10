Drame à l’OM : Aubameyang victime d’une cruauté !

A quelques secondes près, l’OM remportait le Trophée des Champions. Finalement, le club phocéen a été rejoint par le PSG au bout du temps additionnel suite à une perte de balle de Pierre-Emerick Aubameyang. Une issue terrible pour l’attaquant gabonais qui était impliqué sur les deux buts olympiens.
Pour l’OM, la disette continue. C’est pas maintenant que le club phocéen va soulever à nouveau un trophée. Pourtant, ce jeudi, lors du Trophée des Champions face au PSG, ce n’est pas passé loin. Menés au score, les joueurs de Roberto De Zerbi ont su inverser la tendance grâce notamment à un très bon Pierre-Emerick Aubameyang. Mais voilà que Paris a réussi à égaliser au bout du temps additionnel, la faute à une perte de balle du Gabonais.
« Aubameyang, c’est la cruauté du foot »
Le bilan est donc terrible pour Pierre-Emerick Aubameyang après ce match face au PSG. Au micro de l’After Foot, Walid Acherchour a d’ailleurs confié concernant le buteur de l’OM : « Aubameyang, c’est la cruauté du foot. Il est sur les 2 buts de l’OM. Mais la dernière image, si tu sens que tu ne vas pas passer Pacho, tu frappes au 5ème poteau ou tu vas chercher une touche ».
« L’image est dramatique »
« C’est la 94ème minute, tu ne peux pas perdre un ballon comme ça aussi important. L’image est dramatique pour lui car 10 secondes après, il y a but. Aubameyang, c’est la cruauté du foot, il a été sur les bonnes actions et les mauvaises de l’OM », a-t-il ajouté ensuite.