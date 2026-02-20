Lewis Hamilton bientôt à la retraite : L'annonce du patron de la F1 qui met un terme aux rumeurs ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 41 ans, Lewis Hamilton n'est toujours pas décidé à l'idée de raccrocher. Le Britannique est sur le point de repartir pour une nouvelle saison en Formule 1 au volant de sa Ferrari. Le fait est que l'avenir du septuple champion du monde fait l'objet de nombreuses rumeurs. Cette saison pourrait-elle alors être sa dernière ? Le patron de la F1 a son idée sur le sujet.

Lewis Hamilton est un modèle de longévité en Formule 1 et dans le sport en général. En effet, le poids des années ne semble pas avoir d'impact sur le pilote britannique qui évolue toujours au plus haut niveau depuis plusieurs saisons maintenant. A 41 ans, le voilà qu'il s'apprête d'ailleurs à entamer une nouvelle année en F1 avec Ferrari. Mais le fait est que le moment de la retraite approche inéxorablement pour Lewis Hamilton. Cela arrivera-t-il alors à l'issue de cette année ?

« Je doute qu'ils prennent leur retraite cette année » Se dirige-t-on alors vers la fin d'une ère en Formule 1 avec cette prochaine retraite de Lewis Hamilton ? Alors que ce sujet fait de plus en plus parler, Stefano Domenicali, patron de la F1, a pris position au même titre que le cas de Fernando Alonso. Ainsi, dans des propos rapportés par AS : « Lewis et Fernando sont des géants de notre sport, des acteurs majeurs et les figures emblématiques de la saison. Ils font face à des défis et des opportunités différents. Je doute qu'ils prennent leur retraite cette année, car ce sont des compétiteurs acharnés qui ont prouvé que s'ils disposent de bonnes voitures et d'équipes performantes, ils peuvent se battre plus longtemps ».