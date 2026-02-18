Scandale raciste : Kylian Mbappé craque, Lewis Hamilton s’en mêle !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Trop c’est trop pour Kylian Mbappé. Déjà témoin de plusieurs injustices raciales au fil de sa carrière, la star du Real Madrid a totalement soutenu son coéquipier Vinicius Jr mardi qui a fait les frais d’une insulte raciste proférée par un joueur du Benfica Lisbonne selon ce qu’ils ont tous deux entendus. De quoi mettre Mbappé hors de lui et engendrait une vague d’indignation… et notamment en Formule 1.

Lewis Hamilton a cassé les codes. Depuis son arrivée en Formule 1 en 2007, le natif de Stevenage n’a cessé d’établir des records, que ce soit les victoires (105) et les podiums (202). Avec ses sept titres de champion du monde, un record qu’il détient avec Michael Schumacher, le Britannique est encore en 2026 l’unique pilote noir du paddock de F1. Au fil de sa vie, Hamilton a dû faire face à l’adversité et simples d’esprits qui se sont attardés sur sa couleur de peau. Un autre athlète est régulièrement ciblé par des supporters adverses et mêmes des adversaires pour la même raison.

«Ce joueur, lui, ne mérite pas de jouer à Bernabeu. Ce que j'ai entendu, je l'ai bien entendu. Cinq fois» Mardi soir, Vinicius Jr s’est plaint auprès de l’arbitre de ce 1/16ème de finale aller de Ligue des champions auprès de François Letexier après que Gianluca Prestianni l’ait qualifié de « mono » à savoir « singe » pendant le match entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid (0-1). C’est la version des faits de Vinicius Jr et de son coéquipier Kylian Mbappé que l’accusé a nié sur son compte Instagram affirmant que le Brésilien a « mal interprété » ses propos soufflés dans son maillot qui cachait sa bouche. En zone mixte après le succès du Real Madrid dans un contexte pesant et tendu, Mbappé sortait la sulfateuse. « Le numéro 25, je n'ai pas envie de dire le nom parce qu'il ne le mérite pas. Il a mis son maillot au-dessus de sa bouche pour dire que Vinicius est un singe. Cinq fois. Je l'ai entendu, et des joueurs de Benfica l'ont entendu aussi. Ce joueur ne mérite pas de rejouer la Ligue des champions. Vis-à-vis de tout le monde, des enfants, on doit être des exemples. Sinon, les valeurs du football ne valent plus rien. C'est important de dire ce qu'il s'est passé avant le match retour, à Bernabeu, dans un stade magnifique, où j'espère qu'on fera un beau match. Mais ce joueur, lui, ne mérite pas de jouer à Bernabeu. Ce que j'ai entendu, je l'ai bien entendu. Cinq fois ».