JO d'hiver 2026 : Il imite Zinedine Zidane après son exploit et fait le buzz sur les réseaux sociaux

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant même la fin des Jeux Olympiques d'hiver, la France a déjà battu son record de médailles sur une olympiade avec une 16e breloque obtenue ce mardi. Et sans surprise, c'est le biathlon qui a offert ce record aux Bleus, avec une petite surprise qui concerne Zinedine Zidane.

En Italie, le biathlon français explose tout en enchaîne les médailles. Ce mardi, c'est le relais masculin qui a apporté une 16e médaille record à la délégation tricolore. Et pourtant c'était très mal engagé après le premier relais de Fabien Claude passé sur l'anneau de pénalité. Résultat, après le premier passage, l'équipe de France pointait à 50 secondes de la Norvège qui occupait la tête. Mais c'était sans compter sur un Emilien Jacquelin de gala qui a réalisé un relais qui restera dans la légende du sport français. Le médaillé de bronze sur la poursuite va refaire tout le retard des Bleus grâce à une seule balle de pioche et un niveau de ski impressionnant. Il passe donc le relais en tête à Quentin Fillon-Maillet avant qu'Eric Perrot ne finisse le travaille pour décrocher le titre olympique, déjà le quatrième pour les biathlètes français après le relais mixte, Julia Simon sur l'Individuel et Quentin Fillon-Maillet sur le sprint.

❄️ #MilanoCortina2026 | 🇫🇷 LE GOAT ! Beaucoup d'émotions pour Emilien Jacquelin qui revient sur son incroyable performance pendant ce relais !🔥



📺 Les JO en direct sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAN2W pic.twitter.com/dmjiJj6D01 — francetvsport (@francetvsport) February 17, 2026

L'exploit d'Emilien Jacquelin... Mais le grand bonhomme de ce relais, c'est donc Emilien Jacquelin, qui est d'ailleurs revenu sur son exploit après la course au micro de France Télévisions : « Je connais trop bien mon sport pour savoir qu’un relais, même avec un tour de pénalité ce n’est pas la mort. Rien n’est fait. Il y a quatre relais, c’est long. Il y a plus d’1h20 de course. Il y a le temps de se refaire. J’ai attaqué ce relais en essayent de lisser mon effort. Dès le premier tour, j’ai vu que je reprenais du temps. Le couché je l’ai fait comme ces derniers jours. Ça s’est très bien passé. Et le deuxième tour, encore une fois, à ce moment-là je trouvais que ça ne skiait pas assez vite. Pourquoi attendre ? »