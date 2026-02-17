JO d'hiver 2026 - Polémique avec un athlète israélien : Les réactions s'enchaînent

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est la grosse polémique du moment aux Jeux Olympiques d'hiver. Journaliste pour la chaîne suisse RTS, Stefan Renna a commenté le passage de l’équipe israélienne de bobsleigh composée d’Adam Edelman et de Menachem Chen en s'interrogeant sur leur présence. De quoi susciter de vives réactions.

La télévision publique helvétique RTS se serait bien passée de cette polémique. En effet, le journaliste Stefan Renna, commentateur des épreuves de bobsleigh, s'est lancé dans une longue diatribe l’athlète israélien Adam Edelman, engagé en duo avec Menachem Chen sur ces Jeux Olympiques d'hiver 2026. « Adam Edelman, première participation aux Jeux olympiques, qui s'auto-définit sioniste jusqu'à la moelle, je le cite, qui a posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux en faveur du génocide à Gaza. On rappelle que génocide c'est le terme employé par la Commission d'enquête de l'ONU dans la région », a notamment lancé le journaliste suisse, poursuivant son discours : « Edelman qui a notamment dit que l'intervention militaire israélienne était, je cite, la plus moralement juste de l'histoire. Il a aussi tourné en dérision une inscription Free Palestine sur un mur de Lillehammer en marge d'une étape de Coupe du monde. Et il a demandé à ses followers d'envoyer de la force à Ward Fawarseh lorsque ce membre de l'équipe israélienne qui est présent ici à Cortina était engagé dans une opération israélienne dans la bande de Gaza en 2023. »

🇨🇭🇮🇱 Un commentateur suisse lors du passage de l’équipe israélienne de bobsleigh lors des #JO2026 : "Adam Edelman qui s’auto-définit sioniste jusqu’à la moelle. Il a posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux en faveur du génocide à Gaza. On rappelle que «génocide» c’est… pic.twitter.com/mffhDiPvtg — Mediavenir (@Mediavenir) February 16, 2026

Les commentaires de Stefan Renna font réagir Compte tenu du climat très tendu autour du conflit israélo-palestinien, les propos de Stefan Renna ont largement dépassé les frontières suisses. Adam Edelman a d'ailleurs rapidement répondu. « Je suis au courant de la diatribe que le commentateur a lancée aujourd’hui à l’encontre de l’équipe israélienne de bobsleigh lors de la retransmission des Jeux olympiques en Suisse. Je ne peux m’empêcher de remarquer le contraste : Shul Runnings (le surnom des Israéliens au bobsleigh) est une équipe composée de six Israéliens fiers d’avoir atteint le niveau olympique. Nous n’avons pas d’entraîneur. Pas de programme ambitieux. Juste un rêve, de la détermination et une fierté inébranlable envers ceux que nous représentons », a écrit l'athlète israélien sur ses réseaux sociaux. Dans la foulée, l’ambassadeur américain en poste dans l’Etat hébreu, Mick Huckabee, a également réagi de manière très affirmée : « Il est plus que dégoûtant que le commentateur sportif (terme mis entre guillemets) suisse antisémite ait tenu des propos sectaires et haineux à l’encontre de l’équipe olympique israélienne de bobsleigh ».