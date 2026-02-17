«Dans 15 ans, il sera là...» : Wembanyama contre son fils, le pari d’une star en NBA

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama a pris part au deuxième All-Star week-end de sa jeune carrière. A 22 ans, le franchise player des San Antonio Spurs est une véritable attraction de la ligue. Et beaucoup savent qu’il est là pour durer. Une figure de proue de la ligue américaine a pris les paris dans les vestiaires pour le All-Star Game. « Wemby » face à son fils, c’est bouclé pour dans 15 ans .

Cette année, le All-Star week-end s’est déroulé à Los Angeles, au sein du Intuit Dome des Clippers. L’occasion pour les étoiles les plus brillantes de la NBA cette saison de se réunir pour différentes attractions comblant les fans. Dont le traditionnel All-Star Game auquel Victor Wembanyama a participé. Le pivot des San Antonio Spurs a été sélectionné pour faire partie du cinq de départ de la conférence Ouest grâce à ses performances avec la franchise texane. Une place de titulaire donc pour « Wemby », ce qu’aucun français n’avait réussi à faire dans l’histoire de la NBA jusqu’ici.

“If you guys work hard you are going to play against Wemby.”



“I don’t think so dad.”



“In fifteen years, Wemby is still going to be in the league.”



When Giannis realized his sons could play against Wemby one day 👀👽🤯 pic.twitter.com/PMsVp8YPic — NBA (@NBA) February 16, 2026

«Si vous travaillez tous les deux très durs, vous devriez jouer contre Wemby» Du haut de ses 22 ans et de ses 2 mètres 24, Victor Wembanyama est bien parti pour écrire l’histoire. Et ses collègues en NBA le savent pertinemment. Et particulièrement Giannis Antetokounmpo. La star des Milwaukee Bucks est la protagoniste d’une séquence insolite publiée par le compte X de la NBA dans le cadre du All-Star Game. Dans les vestiaires des équipes, Antetokounmpo était avec ses deux fils, fans de Wemby et de LeBron James, engendrant une discussion et une prophétie visualisée par le champion NBA 2021. « Va demander un autographe. Ils ne me demandent pas mon autographe. Je le jure mec. Il aime Wemby et LeBron (ndlr James). Tu dois aller lui demander un autographe. Travaille dur, et tu seras dans ce vestiaire aussi. Tu joueras contre les meilleurs et peut-être même contre Wemby. Si vous travaillez tous les deux très durs, vous devriez jouer contre Wemby ».