JO d’hiver 2026 : «Rien de plus embarrassant que de se faire massacrer par un Français», une bagarre éclate

Depuis l'ouverture des Jeux Olympiques il se passe beaucoup de choses. Entre chutes, bagarres ou encore exploits, tout s'enchaîne et les Français sont même parfois impliqué. Ce qui fait réagir de l'autre côté de l'Atlantique. Et ce n'est pas très flatteur pour les tricolores.

Pour leur retour aux Jeux Olympiques, les hockeyeurs français n'ont pas été gâtés par le tirage au sort puisqu'ils ont hérité de la Suisse, de la République Tchèque et surtout du Canada, l'immense favori du tournoi. Et après être passée proche d'un exploit contre les Tchèques (3-6), l'équipe de France n'a rien pu faire face aux Canadiens large vainqueurs (10-2). L'écart était abyssal sur la glace. Mais pas dans tous les domaines.

❄️ #MilanoCortina2026 | ÉNORME BAGARRE 🤯💥🤯



Les arbitres sont obligés d'intervenir pour séparer le Français Pierre Crinon et le Canadien Wilson. Les deux hommes sont expulsés du match !



📺 Suivez le hockey en direct : https://t.co/fWyqfxoDw3 pic.twitter.com/n4GCOJA69o — francetvsport (@francetvsport) February 15, 2026

L'énorme bagarre entre la France et le Canada fait parler En effet, une très grosse bagarre a explosé entre Français Pierre Crinon et le Canadien Thomas Wilson. Les arbitres se sont interposés mais ont eu un mal fou à séparer les deux joueurs. Une action qui a évidemment été largement commentée sur les réseaux sociaux. « Rien de plus embarrassant que Tom Wilson qui se fait massacrer par un Français », écrit ainsi le compte Penguins Jesus, suivi par plus de 50 000 personnes su X. En attendant, les sanctions arrivent puisque le compte officiel des équipes de France de hockey a prévenu : « Suite à l’expulsion et à l’attitude de Pierre Crinon lors du France-Canada, Pierre-Yves Gerbeau président de la FFHG et chef de mission adjoint de la délégation convoquera dès demain le joueur sanctionné pour faire toute la lumière sur cet incident, en présence du DTN et du staff. »