Scène lunaire aux JO 2026 : Fou de rage, «il quitte la piste pour se réfugier dans la forêt» (et il tombe dans la neige)

C’est une scène lunaire qui s’est déroulée sur la piste de Bormio ce lundi 16 février lors des Jeux Olympiques d’hiver 2026. Auteur d’une erreur qui lui a certainement coûté le titre dans l’épreuve de ski alpin, Atle Lie McGrath a laissé éclater sa frustration en Italie. Le Norvégien a balancé tout son matériel avant de s’isoler à côté de la piste.

Les Jeux Olympiques d’hiver 2026 se déroulent actuellement à Milan-Cortina. Et ce lundi 16 février, la compétition a donné place à une scène absolument lunaire pendant l’épreuve de ski alpin. Vainqueur de deux slaloms cet hiver, le Norvégien Atle Lie McGrath semblait bien parti pour prendre l’or en Italie. Sa première manche avait été presque parfaite, en terminant avec 59 centièmes sur son dauphin.

Atle Lie McGrath dégoupille aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina La deuxième manche, en revanche, ne s’est pas déroulée comme prévu pour Atle Lie McGrath. Le Norvégien a enfourché, et a immédiatement laissé éclater sa colère dans la foulée de sa faute. Le skieur de 25 ans a jeté son matériel, bâtons compris, avant de quitter la piste de Bormio à pied. Atle Lie McGrath a alors pris la direction de la forêt, avant de s’allonger dans la neige pour calmer ses nerfs.