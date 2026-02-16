JO d’hiver 2026 : Un drame évité de justesse

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce lundi, les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 se poursuivaient avec notamment le patinage de vitesse sur piste courte hommes. Une épreuve qui a été marquée par une terrible chute. Un carambolage impliquant trois coureurs et qui s’est bien terminé, même si les images en direct laissaient présager du pire.

Après avoir démarré le 6 février dernier et jusqu’au 22 février prochain, les Jeux olympiques d'hiver se poursuivaient ce lundi 16 février. On a notamment pu assister en début de journée aux séries du patinage de vitesse sur piste courte masculins, au cours desquels aucun Français n’étaient engagés.

❄️ #MilanoCortina2026 | Nouvelle chute impressionnante à 3 avec une lame qui passe très proche du visage ! 🤯🤯🤯



L'Américain est sanctionné.



📺 Les JO en direct : https://t.co/fWyqfxoDw3 pic.twitter.com/54GjIFVEnp — francetvsport (@francetvsport) February 16, 2026

Un drame évité de peu lors du short-track hommes La septième série voyait s’opposer Jens van ’t Wout, Oleh Handei, Eybog Daniil et Kim Brandon. Une série remportée par le Néerlandais, mais qui a été la scène d’un drame évité de justesse. Comme on peut le voir sur les images de France TV, une collision s’est produite dès le départ, impliquant l’Ukrainien, l’Ouzbek et l’Américain. « Brandon Kim qui est piégé, oh la chute, les trois. Oh, c’est sorti très très fort ! Même les tapis sont sortis sur la patinoire », a réagi le commentateur en direct.