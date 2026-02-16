JO d’hiver 2026 : Un drame évité de justesse

Ce lundi, les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 se poursuivaient avec notamment le patinage de vitesse sur piste courte hommes. Une épreuve qui a été marquée par une terrible chute. Un carambolage impliquant trois coureurs et qui s’est bien terminé, même si les images en direct laissaient présager du pire.
Après avoir démarré le 6 février dernier et jusqu’au 22 février prochain, les Jeux olympiques d'hiver se poursuivaient ce lundi 16 février. On a notamment pu assister en début de journée aux séries du patinage de vitesse sur piste courte masculins, au cours desquels aucun Français n’étaient engagés.
Un drame évité de peu lors du short-track hommes
La septième série voyait s’opposer Jens van ’t Wout, Oleh Handei, Eybog Daniil et Kim Brandon. Une série remportée par le Néerlandais, mais qui a été la scène d’un drame évité de justesse. Comme on peut le voir sur les images de France TV, une collision s’est produite dès le départ, impliquant l’Ukrainien, l’Ouzbek et l’Américain. « Brandon Kim qui est piégé, oh la chute, les trois. Oh, c’est sorti très très fort ! Même les tapis sont sortis sur la patinoire », a réagi le commentateur en direct.
« On a évité le pire »
On voit en effet, Brandon Kim accrocher Eybog Daniil avec ses bras et, dans leur chute, les deux hommes entraîner Oleh Handei, et les conséquences auraient pu être bien pire. « Et là c’est vraiment dangereux parce que justement on ne maîtrise pas nos lames, qui coupent comme des lames de rasoir », a expliqué la commentatrice à la vue des images au ralenti. « Regardez Oleh Handei il a les lames en l’air là. Oh, et les lames de Brandon Kim tout proche du visage d’Eybog. On a évité le pire », a enchaîné son collègue. « Sachant que les lunettes sont obligatoires, mais il les a perdues pendant la chute. Les chutes à plusieurs, c’est vraiment terrible. »