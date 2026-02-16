Victor Wembanyama - La boulette qui fait parler : Emmanuel Macron réagit avec humour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la nuit de dimanche à lundi, Victor Wembanyama a dignement représenté la France en devenant le premier tricolore dans le cinq majeur du All-Star Game. Et la star de Spurs a brillé, inscrivant notamment 33 points. De quoi réjouir Emmanuel Macron qui en a profité pour rebondir sur un petit couac durant l'organisation du match.

C'était un moment très attendu pour le basket français. Dans la nuit de dimanche à lundi, Victor Wembanyama est devenu le premier français présent dans le cinq majeur d'un All-Star Game. Avant le week-end à Los Angeles, la star des Spurs avait d'ailleurs annoncé la couleur en promettant qu'il allait jouer dur pour réveiller et redonner de l'intérêt à ce All-Star Game, devenu bien fade. Et il a tenu sa promesse puisque si c'est bien Anthony Edwards qui a été élu MVP, Victor Wembanyama a également marqué les esprits avec ses 33 points, 8 rebonds et 2 contres en 20 minutes réparties sur deux matches.

Je veux rassurer nos voisins, nous n’avons pas fourni la carte. En revanche Wemby est bien notre fierté française ! 🇫🇷 https://t.co/A4SkB7u68g — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 16, 2026

La boulette qui fait sourrir Emmanuel Macron Mais la soirée a également été marquée par une petite boulette de l'organisation. En présentant Victor Wembanyama, une vidéo diffusée derrière lui montre une carte de la France totalement erronée sur laquelle l'Hexagone empiète sur une partie de la Belgique, tandis que l'Alsace et la Lorraine ont été rendues à l'Allemagne. Une petit couac dont Emmanuel Macron a préféré rire. « Je veux rassurer nos voisins, nous n’avons pas fourni la carte », s'amuse le Président de la République dans une publication sur X, avant de se montrer plus sérieux lorsqu'il s'agit d'encenser Wemby : « En revanche Wemby est bien notre fierté française ! »