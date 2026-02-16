Victor Wembanyama - La boulette qui fait parler : Emmanuel Macron réagit avec humour !

Dans la nuit de dimanche à lundi, Victor Wembanyama a dignement représenté la France en devenant le premier tricolore dans le cinq majeur du All-Star Game. Et la star de Spurs a brillé, inscrivant notamment 33 points. De quoi réjouir Emmanuel Macron qui en a profité pour rebondir sur un petit couac durant l'organisation du match.
C'était un moment très attendu pour le basket français. Dans la nuit de dimanche à lundi, Victor Wembanyama est devenu le premier français présent dans le cinq majeur d'un All-Star Game. Avant le week-end à Los Angeles, la star des Spurs avait d'ailleurs annoncé la couleur en promettant qu'il allait jouer dur pour réveiller et redonner de l'intérêt à ce All-Star Game, devenu bien fade. Et il a tenu sa promesse puisque si c'est bien Anthony Edwards qui a été élu MVP, Victor Wembanyama a également marqué les esprits avec ses 33 points, 8 rebonds et 2 contres en 20 minutes réparties sur deux matches.
La boulette qui fait sourrir Emmanuel Macron
Mais la soirée a également été marquée par une petite boulette de l'organisation. En présentant Victor Wembanyama, une vidéo diffusée derrière lui montre une carte de la France totalement erronée sur laquelle l'Hexagone empiète sur une partie de la Belgique, tandis que l'Alsace et la Lorraine ont été rendues à l'Allemagne. Une petit couac dont Emmanuel Macron a préféré rire. « Je veux rassurer nos voisins, nous n’avons pas fourni la carte », s'amuse le Président de la République dans une publication sur X, avant de se montrer plus sérieux lorsqu'il s'agit d'encenser Wemby : « En revanche Wemby est bien notre fierté française ! »
Wembanyama veut jouer avec l'équipe de France
Et Emmanuel Macron pourrait avoir une nouvelle occasion d'être fier de Victor Wembanyama. La star des Spurs a effectivement affiché son intention de participer avec l'équipe de France aux deux fenêtres de qualification à la Coupe du monde 2027. « Bien sûr, c'est absolument mon but d'y participer. Mais j'espère ne pas être capable de participer à la première fenêtre, ça signifierait qu'on est allé jusqu'au bout des finales NBA. J'espère que ce sera trop tendu au niveau du timing (sourire). Mais pour celle d'août, absolument, c'est mon but d'y être. Je touche du bois, si je suis en bonne santé », a-t-il confié au micro de beIN SPORTS. Les Bleus affronteront dans un premier temps la Belgique le 3 juillet puis la Finlande le 6 juillet. Et en cas de qualification, il faudra remettre ça avec deux autres matches qui se dérouleront sur la semaine du 24 août au 1er septembre.