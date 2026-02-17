Polémique aux JO d’hiver 2026 : Un athlète israélien répond aux commentaires d’un journaliste

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’avaient lieu les deux premières manches de bobsleigh à deux lundi aux Jeux olympiques 2026 de Milan-Cortina, un commentateur suisse s’est interrogé sur la présence d’un athlète israélien pour disputer la compétition. Sur les réseaux sociaux, le principal intéressé a répondu à ses propos et dénoncé ce qu’il considère comme une « diatribe » du journaliste.

La chaîne suisse RTS est au cœur d’une polémique, après les propos de l’un de ses commentateurs lundi, lors des deux premières épreuves de bobsleigh à deux. Au moment du passage de l’équipe israélienne composée d’Adam Edelman et de Menachem Chen, le journaliste s’est interrogé sur la présence du premier pour ces Jeux olympiques d'hiver 2026, dénonçant ses prises de positions sur le génocide toujours en cours à Gaza.

🇨🇭🇮🇱 Un commentateur suisse lors du passage de l’équipe israélienne de bobsleigh lors des #JO2026 : "Adam Edelman qui s’auto-définit sioniste jusqu’à la moelle. Il a posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux en faveur du génocide à Gaza. On rappelle que «génocide» c’est… pic.twitter.com/mffhDiPvtg — Mediavenir (@Mediavenir) February 16, 2026

« Edelman qui a notamment dit que l'intervention militaire israélienne était, je cite, la plus moralement juste de l'histoire » « Adam Edelman, première participation aux Jeux olympiques, qui s'auto-définit sioniste jusqu'à la moelle, je le cite, qui a posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux en faveur du génocide à Gaza. On rappelle que génocide c'est le terme employé par la Commission d'enquête de l'ONU dans la région », a déclaré le commentateur suisse en direct. « Edelman qui a notamment dit que l'intervention militaire israélienne était, je cite, la plus moralement juste de l'histoire. Il a aussi tourné en dérision une inscription Free Palestine sur un mur de Lillehammer en marge d'une étape de Coupe du monde. Et il a demandé à ses followers d'envoyer de la force à Ward Fawarseh lorsque ce membre de l'équipe israélienne qui est présent ici à Cortina était engagé dans une opération israélienne dans la bande de Gaza en 2023. »

« On peut donc s'interroger sur sa présence à Cortina durant ces Jeux » « On peut donc s'interroger sur sa présence à Cortina durant ces Jeux puisque le CIO avait indiqué que les athlètes qui ont "soutenu activement la guerre en participant à des événements pro-guerre, en étant engagé militairement ou via leurs activités sur les réseaux sociaux”, n'étaient pas éligibles à une participation. C'était pour les athlètes russes, afin d'en autoriser certains à concourir sous bannière neutre », a-t-il poursuivi. « Comme quoi, le sport est évidemment et éminemment politique. On en a d'autres exemples cette année à Cortina comme c'est le cas lors de chaque édition des Jeux olympiques. »