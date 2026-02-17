Grosse chute aux JO d’hiver 2026 : Il frôle la catastrophe ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une scène qui a marqué le public venu assister à cette épreuve des Jeux olympiques de Milan-Cortina. Une semaine après Lindsey Vonn, une autre chute spectaculaire a suscité l’inquiétude. Fort heureusement, l’état de santé de cet athlète n’est pas inquiétant et des nouvelles rassurantes sont tombées.

Si les moments de joie ne manquent pas dans ces Jeux olympiques de Milan-Cortina, on a également assisté à des scènes douloureuses avec des contreperformances inattendues ou des blessures spectaculaires. L’événement a commencé par la terrible chute de Lindsey Vonn dans la descente aux conséquences dramatiques pour l'Américaine, qui se présentait à l’épreuve du 8 février avec rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue fin janvier. A 41 ans, elle souffre d'une fracture complexe du tibia gauche, nécessitant quatre interventions chirurgicales à l'hôpital Ca' Foncello de Trévise. Et durant le week-end, une autre chute a marqué le public présent sur place.

😱 Finnish Skier Crashes in Olympic Big Air



The crash of Elias Lajunen occurred on February 15, 2026, during the men’s big air qualifiers at the Milan-Cortina Winter Olympics.



As of February 16, Lajunen was reported conscious and alert after the fall. pic.twitter.com/paCbTy75ES — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2026

Cette chute spectaculaire aux JO de Milan-Cortina Dimanche soir, les qualifications de l’épreuve du big air ont été marquées par la lourde chute du Finlandais Elias Lajunen, heurtant le sol au niveau du dos et de la tête. Après avoir passé plusieurs minutes allongé au sol, le skieur acrobatique de 18 ans, qui semblait inconscient, avait été évacué sur une civière jusqu'au bord de l'aire d'arrivée, finissant par réaliser un signe du pouce en direction du public pour rassurer sur son état.