Grosse chute aux JO d’hiver 2026 : Il frôle la catastrophe ?

C’est une scène qui a marqué le public venu assister à cette épreuve des Jeux olympiques de Milan-Cortina. Une semaine après Lindsey Vonn, une autre chute spectaculaire a suscité l’inquiétude. Fort heureusement, l’état de santé de cet athlète n’est pas inquiétant et des nouvelles rassurantes sont tombées.
Si les moments de joie ne manquent pas dans ces Jeux olympiques de Milan-Cortina, on a également assisté à des scènes douloureuses avec des contreperformances inattendues ou des blessures spectaculaires. L’événement a commencé par la terrible chute de Lindsey Vonn dans la descente aux conséquences dramatiques pour l'Américaine, qui se présentait à l’épreuve du 8 février avec rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue fin janvier. A 41 ans, elle souffre d'une fracture complexe du tibia gauche, nécessitant quatre interventions chirurgicales à l'hôpital Ca' Foncello de Trévise. Et durant le week-end, une autre chute a marqué le public présent sur place.
Cette chute spectaculaire aux JO de Milan-Cortina
Dimanche soir, les qualifications de l’épreuve du big air ont été marquées par la lourde chute du Finlandais Elias Lajunen, heurtant le sol au niveau du dos et de la tête. Après avoir passé plusieurs minutes allongé au sol, le skieur acrobatique de 18 ans, qui semblait inconscient, avait été évacué sur une civière jusqu'au bord de l'aire d'arrivée, finissant par réaliser un signe du pouce en direction du public pour rassurer sur son état.
Elias Lajunen « est conscient et peut bouger tous ses membres »
Et les dernières nouvelles concernant Elias Lajunen sont bonnes puisque le Comité olympique finlandais a indiqué, à travers un communiqué repris par le média finlandais Yle et rapporté par L’Équipe, que le skieur « est conscient et peut bouger tous ses membres ».
Le médecin de l’équipe finlandaise a par ailleurs indiqué que les derniers examens réalisés par Lajunen n’avaient rien révélé de grave. « Elias a été examiné très en profondeur et se porte bien. Il se remet maintenant du choc qu'il a reçu à la tête, a expliqué Sikri Tukiainen. Nous transmettons nos remerciements à l'organisation italienne de la compétition pour les soins prodigués avec un grand professionnalisme ».