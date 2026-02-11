JO 2026 - Biathlon : Interrogée sur son affaire judiciaire, Julian Simon s'emporte face à un journaliste, «j'aimerais qu'on me foute la paix»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tout le monde attendait Lou Jeanmonnot pour cet Individuel des Jeux Olympiques, mais la leader du classement de la Coupe du monde a été battue par Julia Simon, qui revient de très loin pour s'offrir un deuxième titre olympique en deux courses. L'occasion pour elle de mettre les choses au point.

Deux courses et deux médailles. Voilà le bilan exceptionnel de Julia Simon depuis le début des épreuve de biathlon au Jeux Olympiques. Titrée dans le relais mixte, elle a remis ça en remportant l'Individuel au terme de 15km parfaitement maitrisés avec notamment un très joli 19 sur 20 au tir. Julia Simon remporte ainsi son premier titre olympique individuel devant une autre française, Lou Jeanmonnot, qui faisait figure de favorite. De quoi réjouir Julia Simon qui retrouve une grande forme au meilleur moment.

"Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on me foute la paix" : championne olympique de l’individuel, Julia Simon avait des choses à dire au micro d’Eurosport après son sacre #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/pVDsN2oNuD — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 11, 2026

Le coup de gueule de Julia Simon après son titre olympique « Je ne suis pas stressée depuis le début de ces Jeux, c'est incroyable. Je m'éclate, je prends un kiff énorme. Je suis juste là pour profiter, pour faire mon meilleur biathlon. A Pékin, je m'étais complètement écroulée sur ce dernier tir, j'avais fait trois erreurs parce que je n'avais pas su supporter la pression, je n'avais pas les armes. Aujourd'hui, j'ai pris ma revanche. C'est vrai que j'ai ressenti une pression en arrivant sur ce dernier debout. Je suis très heureuse de m'être battue et de m'être accrochée comme ça », confie-t-elle au micro d'Eurosport, avant d'envoyer un message à ceux qui ne l'ont jamais lâchée : « Je remercie ma famille, mes parents, mes sœurs, mes amis, qui ne m'ont jamais lâchée. Jamais. Ils ont fait que je suis là aujourd'hui ».