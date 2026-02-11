JO 2026 - Biathlon : Interrogée sur son affaire judiciaire, Julian Simon s'emporte face à un journaliste, «j'aimerais qu'on me foute la paix»

Tout le monde attendait Lou Jeanmonnot pour cet Individuel des Jeux Olympiques, mais la leader du classement de la Coupe du monde a été battue par Julia Simon, qui revient de très loin pour s'offrir un deuxième titre olympique en deux courses. L'occasion pour elle de mettre les choses au point.
Deux courses et deux médailles. Voilà le bilan exceptionnel de Julia Simon depuis le début des épreuve de biathlon au Jeux Olympiques. Titrée dans le relais mixte, elle a remis ça en remportant l'Individuel au terme de 15km parfaitement maitrisés avec notamment un très joli 19 sur 20 au tir. Julia Simon remporte ainsi son premier titre olympique individuel devant une autre française, Lou Jeanmonnot, qui faisait figure de favorite. De quoi réjouir Julia Simon qui retrouve une grande forme au meilleur moment.
Le coup de gueule de Julia Simon après son titre olympique
« Je ne suis pas stressée depuis le début de ces Jeux, c'est incroyable. Je m'éclate, je prends un kiff énorme. Je suis juste là pour profiter, pour faire mon meilleur biathlon. A Pékin, je m'étais complètement écroulée sur ce dernier tir, j'avais fait trois erreurs parce que je n'avais pas su supporter la pression, je n'avais pas les armes. Aujourd'hui, j'ai pris ma revanche. C'est vrai que j'ai ressenti une pression en arrivant sur ce dernier debout. Je suis très heureuse de m'être battue et de m'être accrochée comme ça », confie-t-elle au micro d'Eurosport, avant d'envoyer un message à ceux qui ne l'ont jamais lâchée : « Je remercie ma famille, mes parents, mes sœurs, mes amis, qui ne m'ont jamais lâchée. Jamais. Ils ont fait que je suis là aujourd'hui ».
«Maintenant ce que j'aimerais, c'est qu'on me foute la paix»
Il faut dire que le Française revient de très loin après un début de saison gâchée par sa condamnation pour fraude à la carte bancaire, dont une des victimes n'était autre que sa coéquipière Justine Braisaz-Bouchet. Une affaire qui a évidemment été largement commentée et qui avait perturbé l'équipe de France. Mais elle souhaite désormais tourner la page comme elle l'a fait savoir de manière catégorique : « Maintenant ce que j'aimerais, c'est qu'on me foute la paix en toute honnêteté. J'ai encore lu des choses hier soir qui ne font pas plaisir. Je pense que je n'ai plus rien à prouver à personne et maintenant j'aimerais juste qu'on me laisse faire mon biathlon. La page a été tournée au sein de l'équipe, on a parlé. On est là pour gagner des médailles, faire du biathlon. Je pense qu'aujourd'hui, on l'a prouvé donc, s'il vous plaît, que ce soit les médias et les gens, ce serait appréciable pour tout le monde ». Les Jeux ne font que commencer pour Julia Simon, qui aura encore trois occasions de ramener une médaille individuelle, sans oublier le relais féminine au sein duquel elle fera surement équipe avec... Justine Braisaz-Bouchet.