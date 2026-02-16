JO d’hiver 2026 : Cette médaille française célébrée de manière improbable (les images à l’appui)

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce n’est pas l’or, mais cela en a tout l’air en voyant les festivités qui ont suivi la deuxième place de l’équipe de France lors du relais en ski de fond ce dimanche. Un moment capté et partagé sur les réseaux sociaux par un autre athlète, ayant du mal à trouver le sommeil.

Ces Jeux Olympiques de Milan-Cortina réussissent décidément très bien à la délégation tricolore, qui a égalé ce dimanche son meilleur total historique de médailles avec quinze breloques au compteur (quatre en or, sept en argent, quatre en bronze), permettant à la France de se hisser à la sixième place au classement des nations. La récolte a particulièrement été fructueuse en ski de fond avec trois médailles, toutes en argent. Dimanche, Théo Schély, Hugo Lapalus, Mathis Desloges et Victor Lovera sont allés décrocher la deuxième position du relais derrière la Norvège.

L'équipe de France de ski de fond fête dignement sa médaille d'argent décrochée lors du relais hommes ce dimanche ! Et les festivités devraient se poursuivre jusqu'au bout de la nuit. 😉 #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/TOxNtWGueO — Thomas Bernier (@Tom__Bernier) February 15, 2026

« Ils savent comment célébrer » Une médaille d’argent fêtée comme il se doit par les Français si l’on se fie aux images publiées par le fondeur britannique James Clugnet sur Instagram. « Ils savent comment célébrer », a-t-il réagi. Et pour cause, en plus d’entonner des chants tricolores, les médaillés d’argent ont ensuite célébré dans la rue, l’un étant étendu sur les passages piétons, l’autre agitant une cloche et un troisième avec ce qui semble être une tronçonneuse en marche.