Mieux que Griezmann et Zidane : Le PSG se régale !

Champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain a régalé les spectateurs du Parc des Princes ce mercredi soir, à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea (5-2). Un joueur a eu l’occasion de s’illustrer et de progresser dans un classement symbolique.
Le Parc des Princes a été le théâtre d’une nouvelle soirée magique de Ligue des champions, avec la large victoire du PSG sur Chelsea (5-2) permettant au club champion d’Europe en titre de prendre une grosse option sur la qualification en quarts de finale. La rencontre a notamment été marquée par un but de grande classe signé Ousmane Dembélé au terme d'un contre avant la mi-temps.
Dembélé devance Griezmann
Il s’agit du 10e but inscrit par Ousmane Dembélé en phase à élimination directe de Ligue des champions, devenant ainsi le quatrième meilleur buteur français à ce stade, devançant désormais Antoine Griezmann (9). Le numéro 10 du PSG avait déjà pu distancer Zinedine Zidane (8) lors de la dernière saison historique parisienne. Thierry Henry (12) est désormais dans la ligne de mire du Ballon d’Or, encore loin de Kylian Mbappé (24) et Karim Benzema (34).
« Il a fait ce que normalement fait Ousmane Dembélé et, pour nous, c'est une très bonne nouvelle »
Sorti un peu après l’heure de jeu, lui qui faisait son retour de blessure, Ousmane Dembélé a donc régalé les supporters du PSG mais également Luis Enrique, rassurant sur son état. « La difficulté tout le temps avec les joueurs qui sont de retour après une blessure, c'est de donner le nombre de minutes exact pour continuer dans sa récupération. On a eu des causeries pour voir quel est son état et et je pense qu'il a très bien joué. Il a fait ce que normalement fait Ousmane Dembélé et, pour nous, c'est une très bonne nouvelle. On s'attend à le voir à Londres, encore, dans ce match important », a indiqué l’Espagnol, rapporté par CulturePSG.