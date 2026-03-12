Mieux que Griezmann et Zidane : Le PSG se régale !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain a régalé les spectateurs du Parc des Princes ce mercredi soir, à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea (5-2). Un joueur a eu l’occasion de s’illustrer et de progresser dans un classement symbolique.

Le Parc des Princes a été le théâtre d’une nouvelle soirée magique de Ligue des champions, avec la large victoire du PSG sur Chelsea (5-2) permettant au club champion d’Europe en titre de prendre une grosse option sur la qualification en quarts de finale. La rencontre a notamment été marquée par un but de grande classe signé Ousmane Dembélé au terme d'un contre avant la mi-temps.

Dembélé devance Griezmann Il s’agit du 10e but inscrit par Ousmane Dembélé en phase à élimination directe de Ligue des champions, devenant ainsi le quatrième meilleur buteur français à ce stade, devançant désormais Antoine Griezmann (9). Le numéro 10 du PSG avait déjà pu distancer Zinedine Zidane (8) lors de la dernière saison historique parisienne. Thierry Henry (12) est désormais dans la ligne de mire du Ballon d’Or, encore loin de Kylian Mbappé (24) et Karim Benzema (34).