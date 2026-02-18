JO d’hiver 2026 : Un athlète français s’écroule à la télévision, «il a vu noir...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

On ne pourra pas dire qu’il ne s’est pas battu pour défendre les couleurs de son pays. De l’autre côté des Alpes, dans le cadre des Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, un athlète de la délégation française a franchi ses limites physiques afin d’offrir une médaille d’or supplémentaire à la France. Une scène qui a mis un froid sur place et chez les téléspectateurs a eu lieu à la fin d’une épreuve de chez JO…

Et de 16 ! Après plus de 10 jours de compétition, la délégation française olympique a décroché sa 16ème médaille mardi pendant ces Jeux Olympiques d’hiver 2026. Le relais homme de l’équipe de France de biathlon a signé une grosse performance qui a valu la 5ème médaille d’or tricolore, la 4ème rien dans cette discipline, grâce à un relais qui a littéralement tout donné sur la neige. Et un homme en particulier semble être allé au-delà de ses limites.

L'état d'Éric Perrot après la ligne en dit long sur l'effort phénoménal qu'il nous a sorti aujourd'hui 🤯



T'es champion olympique Rico, champion olympique !!



Suivez #MilanoCortina2026 en intégralité sur Eurosport et @hbomaxfr pic.twitter.com/owNL881Ict — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 17, 2026

«Ça se termine avec un Eric blanc comme un cachet d’aspirine, qui va vomir dans un seau à l’arrivée» Leader de la Coupe du monde, Eric Perrot avait la lourde tâche de boucler l’affaire de ce relais de biathlon par équipe. Mission accomplie pour l’athlète originaire de Savoie avec une avance de 9,8 secondes sur son premier poursuivant : le Norvégien Vetle Christiansen. Cependant, Perrot a livré un effort surhumain pour signer cette performance qui a drainé toute son énergie. Si bien qu’une fois la ligne d’arrivée franchie, il s’est effondré dans la neige, inquiétant la délégation française qui a accouru à son secours afin de prendre des nouvelles. Son entraîneur Simon Fourcade a réagi après que l’athlète ait eu du mal ne serait-ce qu’à lever les bras vers le ciel en guise de célébration. « Ça se termine avec un Eric blanc comme un cachet d’aspirine, qui va vomir dans un seau à l’arrivée. Il a mis vingt minutes à s’en remettre, ce qui a retardé le podium ».