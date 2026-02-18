JO d’hiver 2026 : Un athlète français s’écroule à la télévision, «il a vu noir...»

On ne pourra pas dire qu’il ne s’est pas battu pour défendre les couleurs de son pays. De l’autre côté des Alpes, dans le cadre des Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, un athlète de la délégation française a franchi ses limites physiques afin d’offrir une médaille d’or supplémentaire à la France. Une scène qui a mis un froid sur place et chez les téléspectateurs a eu lieu à la fin d’une épreuve de chez JO…
Et de 16 ! Après plus de 10 jours de compétition, la délégation française olympique a décroché sa 16ème médaille mardi pendant ces Jeux Olympiques d’hiver 2026. Le relais homme de l’équipe de France de biathlon a signé une grosse performance qui a valu la 5ème médaille d’or tricolore, la 4ème rien dans cette discipline, grâce à un relais qui a littéralement tout donné sur la neige. Et un homme en particulier semble être allé au-delà de ses limites.
«Ça se termine avec un Eric blanc comme un cachet d’aspirine, qui va vomir dans un seau à l’arrivée»
Leader de la Coupe du monde, Eric Perrot avait la lourde tâche de boucler l’affaire de ce relais de biathlon par équipe. Mission accomplie pour l’athlète originaire de Savoie avec une avance de 9,8 secondes sur son premier poursuivant : le Norvégien Vetle Christiansen. Cependant, Perrot a livré un effort surhumain pour signer cette performance qui a drainé toute son énergie. Si bien qu’une fois la ligne d’arrivée franchie, il s’est effondré dans la neige, inquiétant la délégation française qui a accouru à son secours afin de prendre des nouvelles. Son entraîneur Simon Fourcade a réagi après que l’athlète ait eu du mal ne serait-ce qu’à lever les bras vers le ciel en guise de célébration. « Ça se termine avec un Eric blanc comme un cachet d’aspirine, qui va vomir dans un seau à l’arrivée. Il a mis vingt minutes à s’en remettre, ce qui a retardé le podium ».
«On avait dit "la gagne ou l’hôpital" aujourd’hui, et j’ai eu les deux !»
Son coéquipier Quentin Fillon-Maillet a aussi donné des nouvelles d’Eric Perrot par le biais d’un discours relayé par 20 minutes. Le biathlète n’a pas dissimulé la peur qui a parcouru son corps compte rendu de l’état dans lequel son partenaire s’est retrouvé. « On ne l’avait pas vu sur le moment mais il nous a fait une frayeur sur le dernier tour. Il a vu noir dès le milieu de la boucle. C’est dire à quel point il s’est donné aujourd’hui, et ça paie ».
Le principal intéressé, après avoir repris ses esprits, a pris la parole à son tour. « J’étais vraiment mal à partir du sommet de la bosse où j’ai essayé de tout donner pour redescendre dans le stade. Et là pour le coup, il n’y avait plus grand monde. Heureusement le public et les amis m’ont aidé à finir. J’essaie de simuler le fait que je profite et que je gère, mais au fond de moi, il n’y a plus personne, c’est un très long finish », trouvant même la force de plaisanter de la situation. « On avait dit "la gagne ou l’hôpital" aujourd’hui, et j’ai eu les deux ! ». Plus de peur que de mal pour Eric Perrot.