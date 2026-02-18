JO d'hiver 2026 : L'intervention inattendue de Lewis Hamilton

En grand amateur de sport, Lewis Hamilton suit de près les Jeux Olympiques d'hiver qui se déroule actuellement en Italie. Et le septuple champion du monde de Formule 1 a d'ailleurs rendu hommage a une équipe qui l'a particulièrement marqué.
C'était presque un mythe depuis le film Rasta Rocket, mais ce n'est plus du tout une blague. L’équipe jamaïcaine de bobsleigh est d'ailleurs présente aux Jeux Olympiques d'hiver qui se déroulent actuellement en Italie. Ils sont alignés en monobob mais également en équipe. Et Lewis Hamilton n'a pas manqué de les saluer.
Lewis Hamilton rend hommage à la Jamaïque
Sur Instagram, le septuple champion du monde de Formule 1 a ainsi tenu à féliciter l’ensemble de l’équipe de bobsleigh de Jamaïque qu'il voit comme une source d'inspiration. « Un grand bravo à l’équipe jamaïcaine de bobsleigh. Depuis mon enfance, ils m’ont toujours inspiré. Je savais exactement ce que cela faisait d’être celui qui ne faisait pas partie du groupe et qui n’était pas pris au sérieux. Ils ont parcouru un long chemin, il est grand temps que les gens comprennent que cette équipe ne plaisante pas », écrit Lewis Hamilton.
Et samedi, l'équipage jamaïcain va entrer en lice avec un athlète très particulier. Et pour cause, Tyquendo Tracey accompagnera Shane Pitter, Junior Harris et Andrae Dacres alors qu'il était jusque-là un sprinteur. Tyquendo Tracey avait accompagné Usain Bolt sur le relais 4x100 mètres aux Championnats du monde d’athlétisme de 2017. Et alors qu'il a découvert sa nouvelle discipline il y a un peu plus d'un, il a déjà hâte. « J’étais prêt à tenter l’expérience, mais je ne savais pas à quoi m’attendre. J’avais entendu plein d’histoires effrayantes : chutes, collisions, blessures diverses… », a-t-il raconté auprès de Libération avant de poursuivre : « Au début, on nous voyait juste comme des gars essayant de faire descendre un traîneur de la colline. Mais maintenant qu’on bat certaines équipes et qu’on représente une vraie menace, on nous prend plus au sérieux ». Pour le plus grand bonheur de Lewis Hamilton.