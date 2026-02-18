JO d'hiver 2026 : L'intervention inattendue de Lewis Hamilton

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grand amateur de sport, Lewis Hamilton suit de près les Jeux Olympiques d'hiver qui se déroule actuellement en Italie. Et le septuple champion du monde de Formule 1 a d'ailleurs rendu hommage a une équipe qui l'a particulièrement marqué.

C'était presque un mythe depuis le film Rasta Rocket, mais ce n'est plus du tout une blague. L’équipe jamaïcaine de bobsleigh est d'ailleurs présente aux Jeux Olympiques d'hiver qui se déroulent actuellement en Italie. Ils sont alignés en monobob mais également en équipe. Et Lewis Hamilton n'a pas manqué de les saluer.

Lewis Hamilton new Instagram story

"Massive shout out to the Jamaican bobsleigh team, too. Ever since I was a kid they inspired me. I knew exactly what it felt like to be the odd one out who wasn't taken seriously. They've come so far, it's definitely time people understand this… pic.twitter.com/enRc4Kj9D5 — LH44(A) (@LH44Fanpage8) February 16, 2026

Lewis Hamilton rend hommage à la Jamaïque Sur Instagram, le septuple champion du monde de Formule 1 a ainsi tenu à féliciter l’ensemble de l’équipe de bobsleigh de Jamaïque qu'il voit comme une source d'inspiration. « Un grand bravo à l’équipe jamaïcaine de bobsleigh. Depuis mon enfance, ils m’ont toujours inspiré. Je savais exactement ce que cela faisait d’être celui qui ne faisait pas partie du groupe et qui n’était pas pris au sérieux. Ils ont parcouru un long chemin, il est grand temps que les gens comprennent que cette équipe ne plaisante pas », écrit Lewis Hamilton.