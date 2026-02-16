F1 - Lewis Hamilton : Ses relations «discrètes» avec des stars avant Kim Kardashian ?

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont rapidement mis un terme aux rumeurs concernant leur relation. Le septuple champion du monde de F1 et la superstar américaine ont confirmé leur idylle pendant le Super Bowl il y a quelques jours. Mais avant de se mettre en couple avec la reine de télé-réalité, le pilote de Ferrari aurait fréquenté d’autres stars ces dernières années.

Ces derniers jours, les rumeurs ont enflammé la toile. Lewis Hamilton et Kim Kardashian seraient-ils en couple ? Le pilote de Ferrari et la star de télé-réalité ont mis un terme aux spéculations en confirmant leur idylle pendant le Super Bowl ce lundi 9 février. Mais avant de se lancer dans une relation avec la superstar américaine, le septuple champion du monde de F1 aurait fréquenté d’autres stars ces dernières semaines.

🔴 Ferrari : quelques images de Lewis Hamilton en piste avec la SF-26.



Une nouvelle ère. pic.twitter.com/QOs7jxHHXn — Scuderia Ferrari FRA (@FerrariF1FRA) January 23, 2026

Lewis Hamilton a multiplié les aventures avant Kim Kardashian Comme le rapporte Gala, Lewis Hamilton aurait mené une vie sentimentale plutôt « discrète » avant d’officialiser sa relation avec Kim Kardashian. D’après certaines rumeurs, le Britannique aurait entretenu des liens avec Gigi Hadid, Sofia Richie Grainge, Barbara Palvin, Rita Ora ou encore Nicki Minaj. Les derniers échos autour de sa vie amoureuse remontaient à 2023. Lewis Hamilton avait alors été aperçu avec Shakira, fraîchement séparée de l’ancien joueur du FC Barcelone Gerard Piqué.