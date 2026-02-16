F1 - Verstappen : «Une catastrophe absolue», sa compagne balance sur leur première rencontre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quadruple champion du monde de Formule 1, Max Verstappen est également un jeune père de famille qui vit des jours heureux avec sa compagne, Kelly Piquet. Les deux ont officialisé leur relation il y a cinq ans mais l'histoire aurait pu prendre une tournure complètement différente au démarrage. La fille de Nelson Piquet en dit plus sur cette première rencontre.

Kelly Piquet, mannequin brésilien de 37 ans, est aussi la fille du triple champion du monde Nelson Piquet. En ce début d'année 2026, elle a tenu à suivre une tendance très en vue sur les réseaux sociaux en reprenant des photos d'il y a 10 ans plus tôt, en 2016, elle qui est assez active sur la toile. Evidemment, elle n'a pas manqué de revenir sur sa rencontre avec le pilote néerlandais Max Verstappen.

Kelly Piquet dévoile sa première rencontre avec Max Verstappen Sur Instagram, Kelly Piquet, qui est suivie par près de 2,3 millions d'abonnés, a partagé quelques clichés de l'époque et notamment avec Max Verstappen. Elle montre ainsi une photo du couple âgé de 19 ans et 27 ans à l'époque en noir et blanc accompagné d'une légende qui en dit long. « J'ai rencontré cet homme. Dès le lendemain, il m'a dit que j'étais l'amour de sa vie. Je n'ai absolument pas passé une nuit magique ce soir-là. Mais il y avait quelque chose d'heureux dans l'air. Je dirais, une catastrophe absolue » écrit-elle, sans en dire plus à propos de cette fameuse soirée.