Révolution en F1 : Max Verstappen réclame déjà une nouvelle voiture !

Cette saison, la Formule 1 connaît une énorme révolution en ce qui concerne le règlement, qui n'avait jamais autant évolué d'une année sur l'autre. Et visiblement, les premiers retours des pilotes ne sont globalement pas très positifs. Max Verstappen espère même déjà un changement.
Cette saison, l'OM connaît une révolution inédite puisque cela concerne à la fois les moteurs, mais également l'aérodynamique. Par conséquent, les pilotes ont découvert de toutes nouvelles monoplaces. Cette ère qui s'ouvre ne fait toutefois pas l'unanimité puisque plusieurs pilotes expérimentés se sont plaints de la situation. C'est le cas de Max Verstappen qui espère que la Formule 1 ne se rapprochera pas de la Formule E, Le quadruple champion du monde réclame d'ailleurs déjà des changements.
Verstappen pas convaincu par les nouvelles monoplaces
« Ce n’est pas une question de pilotes, car il y a beaucoup de très bons pilotes qui pourraient très bien réussir ici, mais je ne veux pas que nous soyons proches de la Formule E. Je veux que nous restions à distance de cela et que nous soyons la Formule 1. Donc ne pas augmenter la batterie, mais au contraire s’en débarrasser, se concentrer sur un bon moteur, et laisser la Formule E être la Formule E, parce que c’est précisément ce qui les définit. Je suis sûr qu’avec la nouvelle voiture Gen4, d’après ce que j’ai vu et ce que mes amis m’ont dit, ce sera une voiture sympa. Mais qu’ils restent la Formule E, et que nous restions la Formule 1. N’essayons pas de mélanger les deux », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.
«Je veux que nous restions à distance de la Formule E»
« Je partage simplement mon opinion. Nous vivons dans un monde libre, avec la liberté d’expression, et c’est ce que je ressentais. C’est ce que je ressentais. Tout le monde n’est pas obligé de penser la même chose, mais c’est comme ça que je le ressentais, et ensuite peu importe ce que les autres en disent. On m’a posé une question, j’ai partagé mon avis, et je pense que j’en ai le droit. Il ne s’agit pas de recevoir des critiques ou autre, j’ai simplement été honnête », ajoute Max Verstappen.