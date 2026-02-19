Révolution en F1 : Max Verstappen réclame déjà une nouvelle voiture !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison, la Formule 1 connaît une énorme révolution en ce qui concerne le règlement, qui n'avait jamais autant évolué d'une année sur l'autre. Et visiblement, les premiers retours des pilotes ne sont globalement pas très positifs. Max Verstappen espère même déjà un changement.

Cette saison, l'OM connaît une révolution inédite puisque cela concerne à la fois les moteurs, mais également l'aérodynamique. Par conséquent, les pilotes ont découvert de toutes nouvelles monoplaces. Cette ère qui s'ouvre ne fait toutefois pas l'unanimité puisque plusieurs pilotes expérimentés se sont plaints de la situation. C'est le cas de Max Verstappen qui espère que la Formule 1 ne se rapprochera pas de la Formule E, Le quadruple champion du monde réclame d'ailleurs déjà des changements.

he has such a way with words pic.twitter.com/4EpNdDjbyD — Verstappen News (@verstappenews) February 12, 2026

Verstappen pas convaincu par les nouvelles monoplaces « Ce n’est pas une question de pilotes, car il y a beaucoup de très bons pilotes qui pourraient très bien réussir ici, mais je ne veux pas que nous soyons proches de la Formule E. Je veux que nous restions à distance de cela et que nous soyons la Formule 1. Donc ne pas augmenter la batterie, mais au contraire s’en débarrasser, se concentrer sur un bon moteur, et laisser la Formule E être la Formule E, parce que c’est précisément ce qui les définit. Je suis sûr qu’avec la nouvelle voiture Gen4, d’après ce que j’ai vu et ce que mes amis m’ont dit, ce sera une voiture sympa. Mais qu’ils restent la Formule E, et que nous restions la Formule 1. N’essayons pas de mélanger les deux », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.