«Je m’occuperai d’autres choses si...» : Max Verstappen va quitter la F1 «dès cette année» ?

Pierrick Levallet

Et si Max Verstappen quittait la F1 à l’issue de la saison 2026 ? Le pilote de Red Bull n’est pas spécialement enchanté par le changement de réglementation et les modifications que cela apporte aux voitures. Le quadruple champion du monde a alors fait savoir qu’il pourrait se tourner vers d’autres horizons du sport automobile sous certaines conditions.

«Ça n’a tout simplement aucun sens» « Pour commencer, vous êtes très inefficace en ligne droite en termes d’énergie. Sur ce circuit, ce n’est pas trop mal, mais nous allons aussi sur des pistes où ce sera un vrai drame. Et puis il y a tout le ressenti dans la voiture en termes d’adhérence, et la manière dont il faut la piloter. Ce n’est tout simplement pas amusant. Désolé, mais ça c’est pour la Formula E. C’est plus ou moins ça. Et ça n’a tout simplement aucun sens... Dans certains virages et sur certains circuits, il vaut mieux passer un virage un peu plus lentement pour récupérer plus d’énergie pour la ligne droite. Désolé, mais ça c’est pour la Formula E » a d’abord expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par F1i.