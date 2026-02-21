Transfert : «Trahi» par le PSG, il a réclamé son départ !

Amadou Diawara

Après deux saisons à Paris, cet ancien latéral droit du PSG a réclamé son départ. Comme il le reconnait lui-même, il estime avoir été trahi par le club rouge et bleu. Descendu dans la hiérarchie de son entraineur à son poste, cet ancien pensionnaire du PSG n'a pas été convoqué pour une finale de Coupe de France ; et il l'a très mal pris.

Arrivé au PSG lors de l'été 2004, et ce, en provenance du LOSC, Stéphane Pichot a fait ses valises deux ans plus tard. En effet, l'ancien latéral droit parisien a rejoint le FC Sochaux le 1er aout 2006. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Stéphane Pichot a raconté les coulisses de son départ du PSG. D'après le retraité de 49 ans, il a fait ses valises à cause d'une trahison. Stéphane Pichot ayant très mal pris le choix de son entraineur - Guy Lacombe - de se passer de ses services pour la finale de la Coupe de France, remportée face à l'OM (2-1, le 29 avril 2006).

«J'ai demandé à partir de Paris parce qu'il y avait eu des histoires» « Le moment où vous vous êtes senti le plus seul ? Quand j'ai demandé à partir de Paris parce qu'il y avait eu des histoires. J'avais tout le temps figuré dans le groupe et, sur les derniers mois de ma seconde année, j'étais passé remplaçant car Paulo César était revenu au club. Il y avait de l'extrasportif derrière. Ne pas avoir été sur la feuille de match pour la finale de la Coupe de France 2006 (PSG-OM, 2-1) fait partie de mes plus grosses déceptions. Je me suis senti seul et en même temps trahi », a avoué Stéphane Pichot, ancien numéro 2 du PSG.