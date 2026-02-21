Kylian Mbappé contre le PSG : Encore un rendez-vous devant la justice française ?

Amadou Diawara

Le conseil des prud'hommes a rendu son verdict. En effet, le PSG a été condamné à verser près de 61M€ à Kylian Mbappé, et ce, à cause de salaires et primes impayés lors de la saison 2023-2024. Si le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a accepté cette décision, il a tout de même un nouveau rendez-vous avec son ancien numéro 7 devant la justice.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Furieuse de voir son ancien numéro 7 partir pour 0€, la direction du PSG a refusé de lui payer 55M€ de primes et salaires, invoquant un accord avec le joueur, qui aurait accepté de renoncer à cette somme d'argent.

«Le club a choisi de ne pas prolonger ce contentieux» Pour réparer son préjudice, Kylian Mbappé a saisi la justice. Et après de longs mois de litige, le numéro 10 du Real Madrid a finalement remporté son bras de fer face au PSG. En effet, le conseil des prud'hommes a condamné le club de la capitale à verser près de 61M€ à Kylian Mbappé. Un choix accepté par le PSG. « Le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas interjeter appel de la décision du Conseil de prud’hommes. Le Paris Saint-Germain a toujours agi de bonne foi et avec intégrité, et continuera à le faire. Le Conseil de prud’hommes a d’ailleurs reconnu dans son jugement l’existence de l’accord verbal intervenu entre les parties, sans toutefois en tirer les conséquences de droit. Dans un souci de responsabilité et afin de mettre un terme définitif à une procédure qui n’a que trop duré, le club a choisi de ne pas prolonger ce contentieux. Le Paris Saint-Germain est désormais résolument tourné vers l’avenir, concentré sur son projet sportif et la réussite collective », a communiqué le club vendredi. Malgré tout, Kylian Mbappé et le PSG vont se retrouver devant la justice ce lundi.