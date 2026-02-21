Un ancien joueur du PSG menace sa famille, «soit vous me laissez partir, soit...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'espace de cinq ans, quatre si l'on compte son prêt en Angleterre, un international sud-américain a fait les beaux jours du PSG. Cependant, cette aventure n'aurait jamais pu avoir lieu s'il n'avait pas pris la décision de mettre sa famille dos au mur au cours de son enfance. En interview avec la presse espagnole, il s'est livré.

Le football déchaîne les passions. Et ce, à tout âge ainsi qu'aux quatre coins du monde. Un gosse en Amérique du sud la tête pleine de rêves a rapidement su qu'il allait faire du football sa vocation. Passionné du ballon rond, il a fait le forcing en s'opposant même à la volonté familiale en pleine adolescence après avoir essuyé un premier refus et connu une désillusion qu'il n'a pas oublié plusieurs décennies plus tard.

«À 9 ans, j'avais déjà eu cette possibilité, mais mes parents ne m'avaient pas laissé partir» « À 14 ans, tu es parti pour San José, la capitale. Ça a été un changement brutal pour toute la famille ? À 9 ans, j'avais déjà eu cette possibilité, mais mes parents ne m'avaient pas laissé partir. À 14 ans, c'était « soit vous me laissez partir, soit je m'en vais » ». a confié Keylor Navas pendant sa discussion avec AS dans le cadre de la promotion de son propre documentaire. Néanmoins, il n'a rien lâché en allant jusqu'à partir au clash avec ses parents.