PSG : La demande (très) surprenante pour signer à Paris, «si tu peux en parler au président...»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières années, le PSG s’est imposé comme l’un des plus grands clubs du monde. Le club de la capitale a ainsi renforcé son pouvoir d’attractivité auprès des joueurs, et notamment des jeunes espoirs. En 2017, un futur phénomène a d’ailleurs passé une demande spéciale auprès d’un joueur afin de rejoindre Paris. Explications.

Si depuis 2023, le PSG a décidé de donner un nouveau tournant à sa politique sportive, par le passé, Paris a bouclé les signatures de nombreux cadors. En 2017 notamment, Paris frappe très fort. Tout d’abord en déboursant 222M€ pour la signature de Neymar, qui reste à ce jour le transfert le plus cher de l’histoire du football. Mais cet été là, un autre phénomène s’engage en faveur du PSG.

Jonathan Clauss sur Mbappé 🇫🇷😮‍💨 :



« Qui je préfère avoir en un contre un entre Neymar 🇧🇷 et Kylian 🇫🇷 ? 𝗡𝗲𝘆𝗺𝗮𝗿, 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗲 𝗾𝘂’𝗮𝘂 𝗽𝗶𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗶𝗹𝗶𝗲𝗿𝗮 𝟭 𝗼𝘂 𝟮 𝗳𝗼𝗶𝘀 𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗹𝘂𝗶, 𝗶𝗹 𝘀𝗲 𝗿𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗲.



Kylian, il est 𝗠𝗘́𝗖𝗛𝗔𝗡𝗧.… pic.twitter.com/jzHCuWMfhI — BeFootball (@_BeFootball) March 21, 2025

« Ils étaient connectés l’un à l’autre » Bien plus jeune que le Brésilien, Kylian Mbappé ne tardera pas à briller sous les couleurs du PSG. Entre Neymar et le Français, c’est le grand amour. Mais au fil du temps, la relation entre les deux stars se détériore sérieusement. Capitaine du PSG de 2012 à 2020, Thiago Silva se remémore cette embrouille entre les deux hommes, qui a eu lieu après son départ. « C’était une très belle histoire. Je n’ai pas compris pourquoi ils se sont embrouillés. Ils étaient connectés l’un à l’autre, faisaient partie de ceux qui s’amusaient le plus au quotidien. Je n’étais plus au PSG. Je ne sais pas lequel des deux a provoqué cette séparation, mais ça m’a rendu triste. Ce sont deux garçons formidables et c’est décevant que ça se soit terminé comme ça », confiait le défenseur brésilien à France Football fin 2025.