PSG : La demande (très) surprenante pour signer à Paris, «si tu peux en parler au président...»

Au cours des dernières années, le PSG s’est imposé comme l’un des plus grands clubs du monde. Le club de la capitale a ainsi renforcé son pouvoir d’attractivité auprès des joueurs, et notamment des jeunes espoirs. En 2017, un futur phénomène a d’ailleurs passé une demande spéciale auprès d’un joueur afin de rejoindre Paris. Explications.
Si depuis 2023, le PSG a décidé de donner un nouveau tournant à sa politique sportive, par le passé, Paris a bouclé les signatures de nombreux cadors. En 2017 notamment, Paris frappe très fort. Tout d’abord en déboursant 222M€ pour la signature de Neymar, qui reste à ce jour le transfert le plus cher de l’histoire du football. Mais cet été là, un autre phénomène s’engage en faveur du PSG.
« Ils étaient connectés l’un à l’autre »
Bien plus jeune que le Brésilien, Kylian Mbappé ne tardera pas à briller sous les couleurs du PSG. Entre Neymar et le Français, c’est le grand amour. Mais au fil du temps, la relation entre les deux stars se détériore sérieusement. Capitaine du PSG de 2012 à 2020, Thiago Silva se remémore cette embrouille entre les deux hommes, qui a eu lieu après son départ. « C’était une très belle histoire. Je n’ai pas compris pourquoi ils se sont embrouillés. Ils étaient connectés l’un à l’autre, faisaient partie de ceux qui s’amusaient le plus au quotidien. Je n’étais plus au PSG. Je ne sais pas lequel des deux a provoqué cette séparation, mais ça m’a rendu triste. Ce sont deux garçons formidables et c’est décevant que ça se soit terminé comme ça », confiait le défenseur brésilien à France Football fin 2025.
« Je veux venir aussi et faire partie de cette équipe. Si tu peux en parler au président »
Pourtant, avant de signer au PSG en 2017, Kylian Mbappé semblait heureux de l’arrivée de Neymar, et a même réclamé sa signature auprès du capitaine de l’époque, à l’issue du Trophée des Champions remporté par Paris face à Monaco : « A la fin du match, Mbappé voulait échanger avec moi. Il m’a dit : "Même si Neymar signe, je veux venir aussi et faire partie de cette équipe. Si tu peux en parler au président" », a ainsi raconté Thiago Silva.