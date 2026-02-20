«Tu préfères...?» : La réponse en plein match d'une star du PSG qui a fait «serrer» un adversaire

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de QSI, les stars n’ont pas manqué au Paris Saint-Germain, de Zlatan Ibrahimovic à Ousmane Dembélé, en passant par Thiago Motta et Kylian Mbappé. Mais certaines ont surtout alimenté les polémiques lors de leur passage au club, comme cela a été le cas quelques fois pour le joueur le plus cher de l’histoire du football.

Si on assure que cette époque est désormais révolue, le PSG ne peut pas faire oublier qu’il n’y pas si longtemps il dépensait sans compter pour recruter les plus grands noms de la planète football. L’exemple parfait est Neymar, recruté pour 222M€ en 2017 au FC Barcelone, ce qui fait de lui encore aujourd’hui le transfert le plus cher de l’histoire.

Karim Benzema n'en revient pas face à un crack du PSG : «Il sort d'où ?» https://t.co/K4oNWIlrVC — le10sport (@le10sport) February 20, 2026

Andy Delort n’a pas oublié Neymar Pourtant, le Brésilien n’a pas laissé que des bons souvenirs en France. Les polémiques ont en effet été nombreuses pour Neymar, tout comme les petits accrochages avec ses adversaires sur le terrain. Et Andy Delort s’en souvient bien ! « Si tu veux, on est à la maison contre Paris, il y avait 1-0 pour eux. A un moment Neymar fait une percée et Pedro Mendes il l'attrape, il lui met un tacle, il prend rouge » se souvient l’ancien attaquant de Montpellier, concernant un match de décembre 2019.