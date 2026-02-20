Neymar annonce une date pour sa retraite, et c'est (peut-être) pour bientôt !

Formé à Santos, Neymar est passé par le FC Barcelone, le PSG et Al Hilal avant de retrouver son club formateur. Peu épargné par les pépins physiques, l'international brésilien peine à enchainer les matchs au plus haut niveau depuis plusieurs saisons. Une situation qui pourrait le pousser à prendre sa retraite dans un avenir proche.
Etincelant sous les couleurs de Santos, Neymar a tapé dans l'œil de la direction du FC Barcelone. A tel point que les hautes sphères blaugrana ont déboursé une somme proche de 88M€ pour s'attacher ses services lors de l'été 2013. Et après quatre saisons au Barça, Neymar a migré vers Paris, s'engageant en faveur du PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a levé la clause libératoire à 222M€ de la vedette brésilienne.
Neymar lâche une bombe sur son avenir
Lors de l'été 2023, Neymar a quitté le PSG et l'Europe. Devenu indésirable à Paris, l'attaquant brésilien a été transféré à Al Hilal, et ce, pour une somme proche de 90M€. Toutefois, Neymar a vécu un cauchemar en Arabie Saoudite. Handicapée par des problèmes de blessure, la star de 34 ans a retrouvé son club formateur, Santos, le 31 janvier 2025. Toutefois, son retour aux sources ne l'a pas aidé à aller mieux. Peu épargné par les pépins physiques depuis plusieurs saisons, Neymar pourrait tout plaquer à la fin de cette année 2026.
«Il se peut qu’en décembre, je veuille prendre ma retraite»
« Je ne sais pas ce qui va se passer à l’avenir. Je ne sais pas ce que sera l’année prochaine. Il se peut qu’en décembre, j’aie envie de prendre ma retraite. Je vis au jour le jour maintenant. Cette année est très importante, non seulement pour Santos, mais aussi pour l’équipe nationale brésilienne, car c’est l’année de la Coupe du monde. Pour moi aussi, c’est un très grand défi. Je vis au jour le jour. Je ne sais pas ce qui va se passer à l’avenir, je ne sais pas ce que sera l’année prochaine, il se peut qu’en décembre, je veuille prendre ma retraite, mais ce sera une décision qui viendra du cœur. Je vis au jour le jour. Nous avançons petit à petit », a avoué Neymar lors d'un entretien accordé à Cazé TV.