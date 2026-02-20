Neymar annonce une date pour sa retraite, et c'est (peut-être) pour bientôt !

Amadou Diawara

Formé à Santos, Neymar est passé par le FC Barcelone, le PSG et Al Hilal avant de retrouver son club formateur. Peu épargné par les pépins physiques, l'international brésilien peine à enchainer les matchs au plus haut niveau depuis plusieurs saisons. Une situation qui pourrait le pousser à prendre sa retraite dans un avenir proche.

Etincelant sous les couleurs de Santos, Neymar a tapé dans l'œil de la direction du FC Barcelone. A tel point que les hautes sphères blaugrana ont déboursé une somme proche de 88M€ pour s'attacher ses services lors de l'été 2013. Et après quatre saisons au Barça, Neymar a migré vers Paris, s'engageant en faveur du PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a levé la clause libératoire à 222M€ de la vedette brésilienne.

𝗡𝗲𝘆𝗺𝗮𝗿 𝗝𝗿 nas atividades! ✋🏼😜🤚🏼 pic.twitter.com/xJKWPRyAwJ — Santos FC (@SantosFC) February 19, 2026

Neymar lâche une bombe sur son avenir Lors de l'été 2023, Neymar a quitté le PSG et l'Europe. Devenu indésirable à Paris, l'attaquant brésilien a été transféré à Al Hilal, et ce, pour une somme proche de 90M€. Toutefois, Neymar a vécu un cauchemar en Arabie Saoudite. Handicapée par des problèmes de blessure, la star de 34 ans a retrouvé son club formateur, Santos, le 31 janvier 2025. Toutefois, son retour aux sources ne l'a pas aidé à aller mieux. Peu épargné par les pépins physiques depuis plusieurs saisons, Neymar pourrait tout plaquer à la fin de cette année 2026.