«C'est faux» : La famille Mbappé passe aux aveux

Champion du monde, capitaine de l'équipe de France, buteur le plus prolifique de l'histoire du PSG et actuel attaquant star du Real Madrid. Voici le CV de Kylian Mbappé, à seulement 27 ans, issu de région parisienne et rapidement considéré comme la star du football de demain à ses débuts. Un modèle pour certains au point d'en venir à des mesures extrêmes. Son père est monté au créneau.

Kylian Mbappé, du haut de ses 27 ans, fait partie du gratin du football mondial. 3ème du Ballon d'or en 2023, quelques mois après avoir échoué de peu à la conquête d'une deuxième Coupe du monde à titre personnel, Mbappé court toujours derrière le Saint-Graal individuel pour lequel il semble être programmé et destiné depuis ses débuts tonitruants avec l'AS Monaco et son éclosion lors de la saison 2016/2017. Au point de faire naître chez le grand public la notion de « projet Mbappé » pour les parents aux grandes aspirations avec leurs enfants.

Wilfrid Mbappé revient sur le fantasme des parents autour du projet Mbappé et révèle sa manière de fonctionner 🧠



🖥️ Tu seras pro mon fils, disponible sur CANAL + pic.twitter.com/Tjr0YBQJp4 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 19, 2026

«La dérive a été de se dire que je mettais des plots partout et que je voulais en faire un professionnel : ça, c'est faux» Un phénomène mis à l'image dans le documentaire : Tu seras pro, mon fils diffusé sur Canal+ le 15 février dernier dans lequel Wilfrid Mbappé, père et ex-éducateur de l'attaquant du Real Madrid à l'AS Bondy, a mis un terme au mythe à ce sujet. « C'est quoi le projet Mbappé ? Je ne sais pas, je n'avais pas de projet. On allait s'amuser, je n'avais pas de séance, pas de coaching tactique ou quoi que ce soit. On s'amusait lui et moi, il me dribblait, on rigolait, il n'y avait pas de course, de sifflet et compagnie. La dérive a été de se dire que je sortais tous les matins en jeans, que je mettais des plots partout et que je voulais en faire un professionnel : ça, c'est faux ».