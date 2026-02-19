Zinedine Zidane : Les mots très durs de Deschamps, «il va nous condamner»

Amadou Diawara

Lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 1998, l'équipe de France d'Aimé Jacquet était venue à bout de l'Arabie Saoudite, l'ayant emporté 4-0. Toutefois, les Bleus ont perdu Zinedine Zidane, ayant écopé d'un carton rouge à la suite d'un vilain geste. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, Didier Deschamps avait regretté le coup de sang de son compatriote.

La Coupe du Monde 98 a été organisée en France. L'occasion pour les Bleus de jouer cette grande compétition devant leur public. D'ailleurs, les joueurs d'Aimé Jacquet n'ont pas déçu les supporters tricolores, puisqu'ils ont fini par remporter le Mondial. En effet, la bande à Didier Deschamps a soulevé la Coupe du Monde le 12 juillet 1998, et ce, après avoir étrillé le Brésil 3-0. Toutefois, son épopée n'a pas été un long fleuve tranquille.

«C’est impardonnable» Après avoir battu largement l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture (3-0, le 12 juin 1998), l'équipe de France avait rendez-vous avec l'Arabie Saoudite six jours plus tard. Si les Bleus l'ont encore emporté par un score large (4-0), ils ont perdu Zinedine Zidane. Auteur d'un très mauvais geste sur un joueur adverse, l'ex-numéro 10 tricolore a écopé d'un carton rouge. Ce qui lui a valu deux matchs de suspension.