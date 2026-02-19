Il veut lui piquer sa place ? Kylian Mbappé l'a refroidi, «il n'y arrivera jamais»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, Kylian Mbappé est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Ayant explosé très vite et très jeune, le Français a connu une ascension fulgurante. Une réussite qui a d'ailleurs fait de Bondy, sa ville d'origine, un lieu reconnu. Mais voilà que Mbappé n'est pas le seule à venir de cette ville Seine-Saint-Denis. Pas de quoi toutefois mettre en péril un certain statut du Madrilène.

Avant de briller au plus haut niveau, c'est du côté de Bondy que Kylian Mbappé avait débuté le football. Révélé dans la ville de Seine-Saint-Denis, l'attaquant du Real Madrid a ensuite été imité par d'autres. En effet, d'autres joueurs sont issus de Bondy à l'instar de Randal Kolo Muani, Jonathan Ikoné ou encore William Saliba. Mais s'il y a bien une star dans la ville, c'est Kylian Mbappé.

Scandale raciste : Kylian Mbappé craque, il n’est pas le seul ! https://t.co/ST3uzwDEU1 — le10sport (@le10sport) February 19, 2026

« Je lui dis souvent qu’il veut être la star de Bondy, mais... » Kylian Mbappé avait d'ailleurs ironisé sur ce statut de star de la ville de Bondy. Alors que William Saliba pourrait mettre à mal celui-ci, le joueur du Real Madrid l'aurait calmé avec humour. En effet, pour Ouest France en 2024, Mbappé confiait : « Je regarde son parcours avec la fierté d’un grand frère. Il n’y a aucun tabou entre nous, et on est très taquins. Par exemple, je lui dis souvent qu’il veut être la star de Bondy, mais qu’il n’y arrivera jamais ! (il éclate de rire) ».