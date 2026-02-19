Il veut lui piquer sa place ? Kylian Mbappé l'a refroidi, «il n'y arrivera jamais»

Aujourd'hui, Kylian Mbappé est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Ayant explosé très vite et très jeune, le Français a connu une ascension fulgurante. Une réussite qui a d'ailleurs fait de Bondy, sa ville d'origine, un lieu reconnu. Mais voilà que Mbappé n'est pas le seule à venir de cette ville Seine-Saint-Denis. Pas de quoi toutefois mettre en péril un certain statut du Madrilène.
Avant de briller au plus haut niveau, c'est du côté de Bondy que Kylian Mbappé avait débuté le football. Révélé dans la ville de Seine-Saint-Denis, l'attaquant du Real Madrid a ensuite été imité par d'autres. En effet, d'autres joueurs sont issus de Bondy à l'instar de Randal Kolo Muani, Jonathan Ikoné ou encore William Saliba. Mais s'il y a bien une star dans la ville, c'est Kylian Mbappé.
« Je lui dis souvent qu’il veut être la star de Bondy, mais... »
Kylian Mbappé avait d'ailleurs ironisé sur ce statut de star de la ville de Bondy. Alors que William Saliba pourrait mettre à mal celui-ci, le joueur du Real Madrid l'aurait calmé avec humour. En effet, pour Ouest France en 2024, Mbappé confiait : « Je regarde son parcours avec la fierté d’un grand frère. Il n’y a aucun tabou entre nous, et on est très taquins. Par exemple, je lui dis souvent qu’il veut être la star de Bondy, mais qu’il n’y arrivera jamais ! (il éclate de rire) ».
« On jouait au foot ensemble dans la cour de récré »
Toujours à propos de William Saliba qu'il connait depuis tout petit, Kylian Mbappé confiait également : « Je le connais depuis qu’on est tout petits. Tout, tout, tout petits. On était dans la même école primaire, à Bondy. On jouait au foot ensemble dans la cour de récré. Il était en CE1, nous en CM2, mais il demandait toujours à jouer avec nous. On l’acceptait, car il était déjà grand ! (sourire) Puis, mon père l’a entraîné à l’AS Bondy. J’ai trois ans de plus que lui, je l’ai donc vu grandir, en suivant son parcours et ses matches de près. Le voir arriver en sélection, passer de Bondy aux Bleus, m’a fait vraiment plaisir. J’ai essayé de l’intégrer du mieux possible dans le groupe ».