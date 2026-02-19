Nasri se lâche sur Canal+, «tu n’as pas le droit de dire ça»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La Ligue des champions était de retour sur Canal+ cette semaine avec les barrages allers, et comme à son habitude, Samir Nasri figurait parmi les intervenants présents sur le plateau. Mercredi, l’ancien joueur de l’OM a poussé un gros coup de gueule en réagissant à la grosse polémique du moment.

L'UEFA a annoncé qu’elle allait ouvrir une enquête sur les accusations de propos racistes qui auraient été proférés par Gianluca Prestianni à l’encontre de Vinicius Jr lors du barrage aller de Ligue des champions opposant Benfica et le Real Madrid. Différents acteurs du match ont pris la parole, dont José Mourinho, interpellant l’attaquant brésilien après la rencontre. « Il passe par beaucoup de stades et c'est toujours la même chose, il y a quelque chose qui ne va pas, a notamment confié l’entraîneur portugais. J'ai dit à Vinícius qu'il marque des buts extraordinaires, mais pourquoi les célèbre-t-il ainsi et pas comme l'un des meilleurs joueurs du monde, comme Di Stéfano, Pelé, Eusébio... pourquoi ne célèbre-t-il pas avec la joie de marquer? C'est toujours la même chose. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre ». Pour Samir Nasri, cette sortie n’est pas acceptable.

"À Manchester United, il a glissé sur les genoux pendant 20 mètres, il s'est pris pour Thierry Henry"



« C’est lui qui dit ça... » « Le joueur se fait siffler pendant 90 minutes, il a envie de marquer (…) En plus, c’est lui qui dit ça, a reproché Samir Nasri sur Canal+, rappelant certains gestes réalisés par José Mourinho durant sa longue carrière. Quand ils se sont qualifiés avec l’Inter Milan contre le Barça, il a fait le tour du stade. À Manchester United, il a glissé sur les genoux pendant 20 mètres, il s’est pris pour Thierry Henry en train de célébrer. Tu n’as pas le droit de dire ça ».