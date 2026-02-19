Nasri se lâche sur Canal+, «tu n’as pas le droit de dire ça»

La Ligue des champions était de retour sur Canal+ cette semaine avec les barrages allers, et comme à son habitude, Samir Nasri figurait parmi les intervenants présents sur le plateau. Mercredi, l’ancien joueur de l’OM a poussé un gros coup de gueule en réagissant à la grosse polémique du moment.
L'UEFA a annoncé qu’elle allait ouvrir une enquête sur les accusations de propos racistes qui auraient été proférés par Gianluca Prestianni à l’encontre de Vinicius Jr lors du barrage aller de Ligue des champions opposant Benfica et le Real Madrid. Différents acteurs du match ont pris la parole, dont José Mourinho, interpellant l’attaquant brésilien après la rencontre. « Il passe par beaucoup de stades et c'est toujours la même chose, il y a quelque chose qui ne va pas, a notamment confié l’entraîneur portugais. J'ai dit à Vinícius qu'il marque des buts extraordinaires, mais pourquoi les célèbre-t-il ainsi et pas comme l'un des meilleurs joueurs du monde, comme Di Stéfano, Pelé, Eusébio... pourquoi ne célèbre-t-il pas avec la joie de marquer? C'est toujours la même chose. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre ». Pour Samir Nasri, cette sortie n’est pas acceptable.
« C’est lui qui dit ça... »
« Le joueur se fait siffler pendant 90 minutes, il a envie de marquer (…) En plus, c’est lui qui dit ça, a reproché Samir Nasri sur Canal+, rappelant certains gestes réalisés par José Mourinho durant sa longue carrière. Quand ils se sont qualifiés avec l’Inter Milan contre le Barça, il a fait le tour du stade. À Manchester United, il a glissé sur les genoux pendant 20 mètres, il s’est pris pour Thierry Henry en train de célébrer. Tu n’as pas le droit de dire ça ».
Mbappé condamne
Mardi, après la rencontre, Kylian Mbappé avait confirmé les accusations de Vinicius envers Gianluca Prestianni. « Je ne veux pas dire son nom (Gianluca Prestianni). Il s'est très mal comporté. Il a placé son maillot devant la bouche et, cinq fois, je dis bien cinq fois, il a dit « mono » (singe en espagnol), avait confié la star du Real Madrid. Cela ne doit pas arriver sur un terrain de football. Je ne dis pas que ça arrive tout le temps ici. J'ai joué au Portugal à plusieurs reprises, il ne s'est jamais rien passé. J'ai le maximum de respect pour Benfica. J'ai joué avec de nombreux coéquipiers portugais qui sont même devenus des amis. Mais ce joueur, là, lui ne mérite pas de jouer la Ligue des champions. On parle de la plus belle compétition, celle qui fait rêver les enfants. Cela ne peut pas en rester là. Pourquoi a-t-il mis son maillot devant la bouche ? Regardez son visage ! Son visage dit tout. Non, on ne peut pas laisser passer ce type de choses. »