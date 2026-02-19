«La rumeur» avec Zinedine Zidane : Un combat abandonné par ce champion du monde 98

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tout au long de sa carrière, Zinedine Zidane a dû faire avec de très nombreuses rumeurs. L'une de ses relations avec un autre champion du monde 98 a d'ailleurs fait l'objet de vives discussions et mêmes critiques par moment. Mais voilà que celui qui était mêlé à ces histoires avec Zidane avait décidé de prendre une décision radicale.

Avoir Zinedine Zidane comme ami est un atout. Encore plus dans le monde du football ? Ayant grandi ensemble chez les Girondins de Bordeaux, Zizou et Christophe Dugarry se sont liés d'amitié. Mais voilà qu'au fil des années, cette relation entre les deux joueurs a souvent fait l'objet de nombreuses rumeurs. Ça a même valu certaines critiques au buteur champion du monde 98, se voyant ainsi reprocher sa proximité avec Zidane et le fait que ça lui profitait pour être appelé en équipe de France plutôt qu'un autre joueur.

« Ce que les gens disent, on s’en fiche, on n’en a rien à faire » En 2016, sur le plateau du Vestiaire, Christophe Dugarry avait mis les choses au point à propos de sa relation avec Zinedine Zidane et de ce que certains peuvent en dire. Ainsi, l'ami de Zizou confiait : « Par rapport à Zizou, je n’ai jamais trop cherché à combattre les rumeurs. J’ai vécu 10 ou 15 ans à me faire siffler, donc il ne faut pas chercher des explications à tout. Si les gens ont envie de te siffler, ça n’y changera rien. A un moment donné, tu peux pas lutter contre la rumeur, donc tu laisses tomber et tu vis ton truc. Si je m’étais posé trop de questions, j’aurais gâché mon amitié avec Zizou et ma carrière. Ce que les gens disent, on s’en fiche, on n’en a rien à faire ».