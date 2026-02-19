«La rumeur» avec Zinedine Zidane : Un combat abandonné par ce champion du monde 98

Tout au long de sa carrière, Zinedine Zidane a dû faire avec de très nombreuses rumeurs. L'une de ses relations avec un autre champion du monde 98 a d'ailleurs fait l'objet de vives discussions et mêmes critiques par moment. Mais voilà que celui qui était mêlé à ces histoires avec Zidane avait décidé de prendre une décision radicale.
Avoir Zinedine Zidane comme ami est un atout. Encore plus dans le monde du football ? Ayant grandi ensemble chez les Girondins de Bordeaux, Zizou et Christophe Dugarry se sont liés d'amitié. Mais voilà qu'au fil des années, cette relation entre les deux joueurs a souvent fait l'objet de nombreuses rumeurs. Ça a même valu certaines critiques au buteur champion du monde 98, se voyant ainsi reprocher sa proximité avec Zidane et le fait que ça lui profitait pour être appelé en équipe de France plutôt qu'un autre joueur.
« Ce que les gens disent, on s’en fiche, on n’en a rien à faire »
En 2016, sur le plateau du Vestiaire, Christophe Dugarry avait mis les choses au point à propos de sa relation avec Zinedine Zidane et de ce que certains peuvent en dire. Ainsi, l'ami de Zizou confiait : « Par rapport à Zizou, je n’ai jamais trop cherché à combattre les rumeurs. J’ai vécu 10 ou 15 ans à me faire siffler, donc il ne faut pas chercher des explications à tout. Si les gens ont envie de te siffler, ça n’y changera rien. A un moment donné, tu peux pas lutter contre la rumeur, donc tu laisses tomber et tu vis ton truc. Si je m’étais posé trop de questions, j’aurais gâché mon amitié avec Zizou et ma carrière. Ce que les gens disent, on s’en fiche, on n’en a rien à faire ».
« Tout de suite, on a été proches »
Christophe Dugarry expliquait par ailleurs au sujet de sa connexion avec Zinedine Zidane : « Si Zizou me faisait la passe parce que j’étais son copain ? Ben J’espère (rires) ! Vaut mieux faire des passes à un pote qu’à un mec qu’on n’aime pas. Mais, non, je ne me suis jamais arrêté à ces histoires, je m’en fiche. Les gens qui ne connaissent pas le personnage, ils vont se dire je ne sais quoi… Je pense surtout que Zizou n’aurait jamais fait ça. Même s’il n’aimait pas un mec, il ne se serait jamais permis de dire au coach ou à un autre : "Lui, il faut le sortir". Jamais. D’autres se le permettraient, certainement, mais lui jamais. Et à l’inverse, il n’aurait jamais agit comme ça en ma faveur, au détriment du mec à qui j’aurais pris la place. Après, oui, il préférait jouer avec moi, m’avoir avec lui en chambre ou pour déconner au fond du bus, mais c’est normal. On s’est connus à l’âge de 15 ans et, tout de suite, on a été proches, donc voilà. Aussi, s’il me faisait des passes, c’est car on jouait côte à côte sur le terrain. Mais il n’y avait pas que nous deux ».