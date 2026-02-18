Zinedine Zidane bientôt rejoint par Kylian Mbappé : Les chiffres historiques !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Inévitable. Kylian Mbappé se montre particulièrement décisif cette saison que ce soit avec le Real Madrid ou l’équipe de France. Lorsqu’il ne marque pas, il fait marquer. Cette observation s’est une nouvelle fois confirmée ces dernières heures. Et sa performance le rapproche un peu plus d’une de ses idoles de jeunesse : Zinedine Zidane.

Avec 68 buts en 94 matchs disputés à l’AS Monaco, au PSG et à présent au Real Madrid, Kylian Mbappé se place déjà à la 6ème position du classement des buteurs les plus prolifiques de la Ligue des champions derrières des légendes du ballon rond comme Raul, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Lionel Messi et M. Ligue des champions : Cristiano Ronaldo et ses 141 buts en 187 rencontres. Mbappé n’est pas qu’un fin finisseur, le numéro 10 du Real Madrid peut également se montrer altruiste.

Le but de fou de Vinicius et la célébration de malade😂😂😂 pic.twitter.com/aP1c4hDVo4 — Hurley🍁. (@Rebeuseptique) February 17, 2026

Mbappé puissance 25 Cela s’est à nouveau prouvé mardi soir à l’Estadio da Luz. A plusieurs moments du 1/16ème de finale aller de Ligue des champions entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid (0-1), Kylian Mbappé a pu décaler des partenaires qui ont tenté leur chance sans succès, jusqu’à ce que Vinicius Jr illumine la rencontre de son génie. Au cours d’une attaque placée, l’attaquant star de la Casa Blanca a servi Vinicius Jr sur le flanc gauche aux avant-postes. Le Brésilien a fixé son vis-à-vis avant de repiquer dans l’axe et d’enrouler une frappe qui s’est logée dans la lucarne opposée. 1-0 pour le Real Madrid, qui sera le score final.