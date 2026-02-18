Grégoire Margotton «très bien payé» sur TF1 : Le complice de Lizarazu a regretté d'avoir parlé argent

Après avoir commenté la Ligue 1 sur Canal+, Grégoire Margotton est désormais la voix de l’équipe de France de football sur TF1, qu’il a rejoint en 2016. Peu de temps après l’annonce de son arrivée, le journaliste avait fait une confidence sur son salaire, déclaration qu’il a vite regretté.
Révélé sur Canal+, Grégoire Margotton officie sur TF1 depuis 2016, commentant les matches de l’équipe de France avant de prendre les rênes de l’émission Téléfoot deux ans plus tard. Rapidement, le successeur de Thierry Roland, Thierry Gilardi et Christian Jeanpierre a trouvé ses marques aux côtés de Bixente Lizarazu, avec qui il forme un binôme apprécié des téléspectateurs. Avec cette nouvelle aventure professionnelle, on pouvait penser que le journaliste allait revoir ses émoluments à la hausse dès son arrivée sur la Une, mais il n’en est rien.
A son arrivée sur TF1, Margotton se disait «très bien payé»
A l’occasion de son premier match des Bleus commentés sur TF1 en mai 2016, Grégoire Margotton avait eu les honneurs du portrait de Libération, dans lequel il était notamment question de son salaire. Au cours de l’échange, l’ancienne voix de Canal+, s’estimant «très bien payé», faisait savoir qu’il n’avait pas profité de ce transfert pour obtenir une augmentation, demandant le même salaire sur TF1, soit 14.000 euros bruts selon le quotidien. Une sortie qu’il avait regretté.
« Je n’ai jamais voulu être riche »
Une semaine après la publication de l’article, Grégoire Margotton était revenu sur cette confidence. « Je regrette d’avoir dit ça au journaliste qui m’a interviewé, avait-il concédé, au micro de France Info. Ils se disent tous quand on change de boite on en profite pour gagner 20 fois plus d’argent mais non j’ai jamais voulu être riche, ce n’est pas mon ambition dans la vie … Je gagne bien assez d’argent comme ça ! » Depuis, Margotton est resté discret concernant l’argent, même si son salaire a probablement augmenté grâce à son ancienneté mais également la présentation de l’émission hebdomadaire Téléfoot depuis 2018.