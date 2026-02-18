Grégoire Margotton «très bien payé» sur TF1 : Le complice de Lizarazu a regretté d'avoir parlé argent

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir commenté la Ligue 1 sur Canal+, Grégoire Margotton est désormais la voix de l’équipe de France de football sur TF1, qu’il a rejoint en 2016. Peu de temps après l’annonce de son arrivée, le journaliste avait fait une confidence sur son salaire, déclaration qu’il a vite regretté.

Révélé sur Canal+, Grégoire Margotton officie sur TF1 depuis 2016, commentant les matches de l’équipe de France avant de prendre les rênes de l’émission Téléfoot deux ans plus tard. Rapidement, le successeur de Thierry Roland, Thierry Gilardi et Christian Jeanpierre a trouvé ses marques aux côtés de Bixente Lizarazu, avec qui il forme un binôme apprécié des téléspectateurs. Avec cette nouvelle aventure professionnelle, on pouvait penser que le journaliste allait revoir ses émoluments à la hausse dès son arrivée sur la Une, mais il n’en est rien.

A son arrivée sur TF1, Margotton se disait «très bien payé» A l’occasion de son premier match des Bleus commentés sur TF1 en mai 2016, Grégoire Margotton avait eu les honneurs du portrait de Libération, dans lequel il était notamment question de son salaire. Au cours de l’échange, l’ancienne voix de Canal+, s’estimant «très bien payé», faisait savoir qu’il n’avait pas profité de ce transfert pour obtenir une augmentation, demandant le même salaire sur TF1, soit 14.000 euros bruts selon le quotidien. Une sortie qu’il avait regretté.