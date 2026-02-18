«J'ai eu les larmes aux yeux» : Ce moment très fort pour Bixente Lizarazu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Bixente Lizarazu a participé à de grands matches durant sa carrière. Outre la finale de la Coupe du monde 1998 entre la France et le Brésil (3-0), l’ancien latéral gauche était également sur la pelouse pour une autre rencontre restée dans l’histoire du football tricolore, avec son club formateur…

Aujourd’hui consultant sur TF1, Bixente Lizarazu a connu une grande carrière de joueur, marquée par le sacre mondial de 1998 avec l’équipe de France. Mais l’ancien latéral gauche a connu d'autres succès importants sur le sol français, notamment avec les Girondins de Bordeaux, son club formateur, un soir de mars 1996.

⚽️ Le 19 mars 1996, match de légende à Lescure : les Girondins de Bordeaux éliminent le Milan AC en quarts de finale de la Coupe UEFA. Une victoire 3-0 après leur défaite 0-2 à l'aller. pic.twitter.com/3Ij0j7Qiku — Bi-Bop (@3615Bibop) March 19, 2023

Un « esprit de revanche » ressenti par Lizarazu et ses coéquipiers Opposé au grand Milan AC en quart de finale de la Coupe de l’UEFA, Bordeaux était parvenu à se qualifier sur sa pelouse malgré sa défaite à l’aller (0-2). Un but de Didier Tholot et un doublé de Christophe Dugarry avait permis à la formation girondine de triompher du côté du stade Chaban-Delmas. Invité de France Bleu en 2021, Bixente Lizarazu s’était souvenu des heures qui avaient précédé cette rencontre retour, abordée avec un « esprit de revanche »