«Je suis un peu embêté» : La question sur le PSG qui gêne Bixente Lizarazu

Dimanche dernier, lors du Classique, le PSG avait impressionné la Ligue 1 en s’imposant 5-0 contre l’OM. Malheureusement, les Parisiens n’ont pas réussi à garder un tel niveau car vendredi soir ils se sont inclinés 3-1 contre le Stade Rennais. Forcément l’état de forme du club de la capitale interroge et met Bixente Lizarazu dans l’embarras.
Vendredi soir, le PSG avait l’honneur d’ouvrir la 22ème journée de Ligue 1. Les Parisiens se rendaient sur la pelouse du Stade Rennais, qui devait faire sans Habib Beye, remercié quelques jours auparavant. Cela n’a visiblement pas perturbé les Bretons, qui se sont imposés 3-1. Après cette rencontre, Ousmane Dembélé a d’ailleurs poussé un petit coup de gueule, appelant certains de ses coéquipiers à penser un peu plus au collectif.
Le PSG affronte Monaco en Ligue des champions mardi
Une défaite qui passe mal, car le PSG a laissé sa place de leader du championnat au RC Lens, mais surtout les Parisiens doivent disputer leur barrage aller de Ligue des champions mardi contre l’AS Monaco. Ce n’est pas la meilleure façon de préparer cette rencontre capitale, d’autant que les Monégasques se sont eux imposés 3-1 contre le FC Nantes vendredi soir.
« Je suis un peu embêté pour répondre »
Mais alors comment peut-on expliquer une telle différence de niveau entre le PSG qui a affronté l’OM et celui contre le Stade Rennais ? Une question compliquée selon Bixente Lizarazu, qui pointe certains possibles problèmes. « Je suis un peu embêté pour répondre. Contre l'OM, j'ai vu un PSG qui ressemblait à celui de la saison dernière. Ils étaient vraiment dominants, ils ont maitrisé le match en se créant beaucoup d'occasions. Dembélé a été formidable. Et là, ils ont rebasculé sur le Paris Saint-Germain de cette saison avec de la maladresse devant le but, avec de la maladresse offensive. Et on a pu voir les critiques de Dembélé sur un certain égoïsme à certains moments. Notamment avec Désiré Doué qui se rate trois fois et qui aurait pu faire la passe. Il faut faire attention à ce que ça ne crée pas un problème. Le PSG doit se remettre en place », a déclaré le champion du monde 1998 dans Téléfoot.