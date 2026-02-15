«Je suis un peu embêté» : La question sur le PSG qui gêne Bixente Lizarazu

Alexis Brunet

Dimanche dernier, lors du Classique, le PSG avait impressionné la Ligue 1 en s’imposant 5-0 contre l’OM. Malheureusement, les Parisiens n’ont pas réussi à garder un tel niveau car vendredi soir ils se sont inclinés 3-1 contre le Stade Rennais. Forcément l’état de forme du club de la capitale interroge et met Bixente Lizarazu dans l’embarras.

Vendredi soir, le PSG avait l’honneur d’ouvrir la 22ème journée de Ligue 1. Les Parisiens se rendaient sur la pelouse du Stade Rennais, qui devait faire sans Habib Beye, remercié quelques jours auparavant. Cela n’a visiblement pas perturbé les Bretons, qui se sont imposés 3-1. Après cette rencontre, Ousmane Dembélé a d’ailleurs poussé un petit coup de gueule, appelant certains de ses coéquipiers à penser un peu plus au collectif.

«Si je suis Dembélé...» : Conflit imminent au PSG ? https://t.co/eoCKtXX2XX — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

Le PSG affronte Monaco en Ligue des champions mardi Une défaite qui passe mal, car le PSG a laissé sa place de leader du championnat au RC Lens, mais surtout les Parisiens doivent disputer leur barrage aller de Ligue des champions mardi contre l’AS Monaco. Ce n’est pas la meilleure façon de préparer cette rencontre capitale, d’autant que les Monégasques se sont eux imposés 3-1 contre le FC Nantes vendredi soir.