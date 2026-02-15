«Jusqu’à la prochaine fois» : L’OM va s’en débarrasser, son retour est déjà programmé ?

L’OM traverse une période plus que compliquée. Dans la nuit de mardi à mercredi, le club phocéen a officialisé le départ de Roberto De Zerbi. La direction marseillaise est donc à la recherche de son nouvel entraîneur et elle semble avoir trouvé chaussure à son pied. Cela pourrait toutefois entraîner un départ, mais il y a de fortes chances que le retour de cette personne se fasse assez rapidement. Explications.
Comme c’est souvent le cas, la situation est plus que tendue en ce moment à l’OM. Les supporters ont de quoi gronder car les résultats ne sont pas au rendez-vous et leur club se retrouve sans entraîneur. En effet, il y a quelques jours, Marseille s’est séparé de Roberto De Zerbi. Ce dernier était sous contrat jusqu’à l’été 2027, mais il ne semblait plus être l’homme de la situation pour redresser la formation phocéenne.
Abardonado assure l’intérim
En attendant l’arrivée d’un nouvel entraîneur qui pourrait être Habib Beye, l’OM était coaché samedi face à Strasbourg par Jacques Abardonado (2-2). Ce dernier a déjà assuré un intérim par le passé lorsque Marcelino était parti en cours de saison et il est fidèle à Marseille depuis de nombreuses années. Toutefois, la direction phocéenne chercherait quelqu’un de plus qualifié et il devrait donc laisser la place assez rapidement.
« On aurait pu leur donner leur chance »
L’OM a donc décidé de ne pas donner sa chance à Jacques Abardonado, tout comme le Stade Rennais qui devrait miser sur Franck Haise alors que Sébastien Tambouret a assuré l’intérim, avec notamment une victoire de prestige contre le PSG (3-1). Des décisions que regrette le journaliste Régis Testelin de L’Équipe, même si les deux hommes pourraient bien revenir aider leur club si cela ne se passe pas correctement pour leurs successeurs. « À Marseille comme à Rennes, on aurait pu leur donner leur chance (Abardonado et Tambouret), pour deux semaines ou pour deux mois plutôt que pour deux jours, avec l’espoir qu’ils décollent, car personne n’est à l’abri. Mais c’est comme si la place était prise avant même qu’elle ne se libère. Jusqu’à la prochaine fois, ils vont donc repartir à l’ombre et à l’étable, sans que l’on ne sache vraiment ce qu’ils ont dans le ventre, et leurs patrons non plus. Le week-end prochain, les cadors vont reprendre la main et l’on pourra à nouveau causer périodisation tactique et demi-espaces… »