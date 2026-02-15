«Jusqu’à la prochaine fois» : L’OM va s’en débarrasser, son retour est déjà programmé ?

Alexis Brunet

L’OM traverse une période plus que compliquée. Dans la nuit de mardi à mercredi, le club phocéen a officialisé le départ de Roberto De Zerbi. La direction marseillaise est donc à la recherche de son nouvel entraîneur et elle semble avoir trouvé chaussure à son pied. Cela pourrait toutefois entraîner un départ, mais il y a de fortes chances que le retour de cette personne se fasse assez rapidement. Explications.

Comme c’est souvent le cas, la situation est plus que tendue en ce moment à l’OM. Les supporters ont de quoi gronder car les résultats ne sont pas au rendez-vous et leur club se retrouve sans entraîneur. En effet, il y a quelques jours, Marseille s’est séparé de Roberto De Zerbi. Ce dernier était sous contrat jusqu’à l’été 2027, mais il ne semblait plus être l’homme de la situation pour redresser la formation phocéenne.

Crise à Marseille, la proposition surprenante de Daniel Riolo : «plus que d’un nouveau coach, l'OM a besoin...» https://t.co/JJn4Msl5rG — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

Abardonado assure l’intérim En attendant l’arrivée d’un nouvel entraîneur qui pourrait être Habib Beye, l’OM était coaché samedi face à Strasbourg par Jacques Abardonado (2-2). Ce dernier a déjà assuré un intérim par le passé lorsque Marcelino était parti en cours de saison et il est fidèle à Marseille depuis de nombreuses années. Toutefois, la direction phocéenne chercherait quelqu’un de plus qualifié et il devrait donc laisser la place assez rapidement.