«C’est fini» : On ne reverra plus cette star en équipe de France ?

Et si une star revenait en équipe de France à quelques mois de la Coupe du monde 2026 ? Didier Deschamps va bientôt dévoiler sa liste pour le rassemblement du mois de mars. Avec la blessure de Kylian Mbappé, le sélectionneur des Bleus pourrait rappeler un grand nom. Mais sur RMC, on estime que l’histoire entre ce joueur et l’équipe de France est terminée.
«Ce mec là, je ne le vois pas dire je reviens»
Eric Di Meco ne croit en effet pas à un retour d’Antoine Griezmann en équipe de France à l’approche de la Coupe du monde 2026. « Je pense que Didier Deschamps peut le rappeler ? Non, je pense que c’est fini. C’est lui qui a voulu partir. Il n’a même pas voulu venir fêter les mecs qui avaient arrêter leur carrière. Il a dit je prends ma retraite, il a zappé une commémoration qui lui était faite. Ce mec là, je ne le vois pas dire je reviens. Lui s’est arrêté, il a dit basta c’est fini. Moi, je ne le vois pas revenir, maintenant je peux me tromper » a confié l’ancien de l’OM au micro de RMC.
Griezmann n'a pas eu la fin escomptée en équipe de France
Il faut dire que la fin d’Antoine Griezmann chez les Bleus n’a pas été des plus radieuses. Après avoir vu le brassard de capitaine être attribué à Kylian Mbappé après la retraite internationale d’Hugo Lloris, l’attaquant de l’Atlético de Madrid a été repositionné pendant l’Euro 2024. Le joueur de 34 ans a alors été ciblé par les critiques, et a ainsi tourné la page sans jamais faire ses adieux au public français depuis la pelouse. Dans ce contexte, il semble compliqué d’imaginer un retour d’Antoine Griezmann en équipe de France.