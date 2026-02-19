Daniel Riolo accuse à tort un salarié de RMC et s'excuse : «Le pire c'est que...»

Pierrick Levallet

Daniel Riolo est plongé dans une polémique après ses propos concernant le scandale raciste qui implique Vinicius Jr. Le Brésilien aurait été insulté de singe pendant le match entre le Real Madrid et Benfica, et le chroniqueur a tenu des propos interloquants à ce sujet. La figure de proue de l’After Foot s’en est d’ailleurs prise à un salarié de RMC avant de s’excuser.

Le match entre le Real Madrid et Benfica a été la scène d’une nouvelle polémique raciste. Vinicius Jr aurait en effet été insulté de « singe » par Gianluca Prestianni. Kylian Mbappé aurait d’ailleurs été témoin de la scène et n’a pas manqué d’expliquer la situation devant la presse. Et à ce sujet, Daniel Riolo a tenu des propos interloquants sur les antennes de RMC.

Daniel Riolo pris dans la polémique après le scandale raciste avec Vinicius Jr « Même si dans cette situation il ne peut pas y avoir de mais, Vinicius est tout le temps impliqué dans des problèmes sur des terrains, tout le temps. Ce qui est certain, avant les preuves, Vinicius est à tous les coups dans toutes les emmerdes sur tous les terrains du monde. Partout, il n’y a pas d’autres joueurs qui subit ce qu’il subit. [...] Je m’en fous de ce que dit Vinicius, est-ce qu’à 100 % on est certains que c’est ce qui a été dit ? On n’en est pas à 100 % certain et tout ce que dit Vinicius, j’ai du mal. Ce serait un autre joueur, mais lui c’est toujours bizarre » a pesté le chroniqueur dans l’After Foot, se plongeant ainsi dans la polémique. Ses propos ont fait le tour des réseaux sociaux. Daniel Riolo s’en est ainsi pris par erreur à un salarié de RMC. Et il n’a pas manqué de s’excuser après avoir compris le malentendu.