Un «vrai couple» : L’histoire d’amour de Kylian Mbappé qui dure «depuis quelques mois»

Jusque-là, Kylian Mbappé a toujours été très discret quand il s’agissait de sa vie privée et surtout de sa situation amoureuse. Mais voilà qu’au cours des derniers jours, le joueur du Real Madrid a fait énormément parler de lui concernant son idylle avec une célèbre actrice. Un couple à propos duquel des précisions ont d’ailleurs été apportées.
De passage à Paris, Kylian Mbappé était venu faire soigner son genou douloureux depuis plusieurs semaines. Mais c’est un autre sujet concernant la star du Real Madrid qui a fait énormément parler. En effet, le Français s’est affiché aux côtés d’Ester Exposito, actrice espagnole révélée dans la série Elite, et les deux célébrités ont passé du bon temps ensemble. De nombreux clichés de leurs rendez-vous ont alors filtré. Le début d’une histoire d’amour entre Kylian Mbappé et Ester Exposito ?
« Ça fait depuis quelques mois qu’ils sortent ensemble »
Ayant révélé les premiers clichés des rendez-vous entre Kylian Mbappé et Ester Exposito, Aqababe a donné des précisions importantes concernant la nature de la relation entre l’attaquant du Real Madrid et l’actrice espagnole. Ainsi, sur Instagram, il a fait savoir : « Mbappé et Ester Exposito en couple ou juste amusement ? Vrai couple. Ça fait depuis quelques mois qu’ils sortent ensemble ».
« Il y a toujours des caméras pour le filmer »
Au cours des derniers jours, il était difficile de passer à côté des images de Kylian Mbappé et Ester Exposito. Il a été impossible pour eux de passer incognito. A ce propos, Bertrand Latour a d’ailleurs pu expliquer : « C’est vrai que je voyais sur les réseaux sociaux que même quand il arrive dans un vol qui était plutôt un vol privé, des caméras de très loin le filmaient à des heures pas possible de la nuit avec donc sa nouvelle copine. On se dit que ça ne s’arrête jamais. Après, on ne va plaindre un mec qui prend 5 millions par mois. C’est la contrepartie. Il n’est pas devenu Mbappé par accident. Mais c’est vrai que la conséquence est notable, partout où vous êtes, partout où vous allez sur la planète, il y a toujours des caméras pour le filmer. C’est vrai que ce n’est pas agréable ».