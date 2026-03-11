Un «vrai couple» : L’histoire d’amour de Kylian Mbappé qui dure «depuis quelques mois»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Jusque-là, Kylian Mbappé a toujours été très discret quand il s’agissait de sa vie privée et surtout de sa situation amoureuse. Mais voilà qu’au cours des derniers jours, le joueur du Real Madrid a fait énormément parler de lui concernant son idylle avec une célèbre actrice. Un couple à propos duquel des précisions ont d’ailleurs été apportées.

De passage à Paris, Kylian Mbappé était venu faire soigner son genou douloureux depuis plusieurs semaines. Mais c’est un autre sujet concernant la star du Real Madrid qui a fait énormément parler. En effet, le Français s’est affiché aux côtés d’Ester Exposito, actrice espagnole révélée dans la série Elite, et les deux célébrités ont passé du bon temps ensemble. De nombreux clichés de leurs rendez-vous ont alors filtré. Le début d’une histoire d’amour entre Kylian Mbappé et Ester Exposito ?

« Ça fait depuis quelques mois qu’ils sortent ensemble » Ayant révélé les premiers clichés des rendez-vous entre Kylian Mbappé et Ester Exposito, Aqababe a donné des précisions importantes concernant la nature de la relation entre l’attaquant du Real Madrid et l’actrice espagnole. Ainsi, sur Instagram, il a fait savoir : « Mbappé et Ester Exposito en couple ou juste amusement ? Vrai couple. Ça fait depuis quelques mois qu’ils sortent ensemble ».