En pleine polémique après ses propos sur RMC, Daniel Riolo réagit et donne des noms !

Daniel Riolo fait parler de lui en ce moment. Le chroniqueur de RMC a tenu des propos interloquants concernant la polémique raciste impliquant Vinicius Jr lors de la victoire du Real Madrid contre Benfica (0-1). La figure de proue de l’After Foot n’a donc pas manqué de réagir et s’est même permis de dénoncer quelques noms.

Le Real Madrid se serait certainement passé de cette nouvelle polémique. Ce mardi soir, la victoire du club madrilène contre Benfica en Ligue des champions (0-1) a été entachée par un nouveau scandale raciste impliquant Vinicius Jr. Le Brésilien aurait été insulté de « singe » par Gianluca Prestianni en plein match. Et à ce sujet, Daniel Riolo a tenu des propos plutôt controversés au micro de l’After Foot.

«Peut-être que Mbappé non plus il ne va pas le croire ?» : Ça chauffe pour Daniel Riolo, Walid Acherchour l'interpelle ! https://t.co/gWnmM2tdyk — le10sport (@le10sport) February 18, 2026

Daniel Riolo plongé dans la polémique après ses propos sur Vinicius Jr « Même si dans cette situation il ne peut pas y avoir de mais, Vinicius est tout le temps impliqué dans des problèmes sur des terrains, tout le temps. Ce qui est certain, avant les preuves, Vinicius est à tous les coups dans toutes les emmerdes sur tous les terrains du monde. Partout, il n’y a pas d’autres joueurs qui subit ce qu’il subit. [...] Je m’en fous de ce que dit Vinicius, est-ce qu’à 100 % on est certains que c’est ce qui a été dit ? On n’en est pas à 100 % certain et tout ce que dit Vinicius, j’ai du mal. Ce serait un autre joueur, mais lui c’est toujours bizarre » a lancé Daniel Riolo sur les antennes de RMC, se plongeant ainsi lui-même dans la polémique.